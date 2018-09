Pre pochybenia odvolali riaditeľku Spojenej školy Dobšiná

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Košice 4. septembra (TASR) – Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK) v utorok pre vážne pochybenia odvolal riaditeľku Spojenej školy Dobšiná, pod ktorú spadá aj elokované pracovisko v Sečovciach, Alicu Krivanskú. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.Hlavnými dôvodmi odvolania riaditeľky boli vysoké nájomné, porušovanie pravidiel verejného obstarávania a rozhodnutie ministerstva školstva o vyradení elokovaného pracoviska zo siete škôl.uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.Za jeden z najvypuklejších problémov považuje zriaďovateľ školy prehnanú výšku nájmu za priestory, ktoré využívalo elokované pracovisko v Sečovciach. Ročne zaň platilo takmer 900.000 eur. Podobné elokované pracoviská pritom platia podľa Úradu KSK zlomok z tejto sumy.konštatoval Trnka.Už podľa pôvodnej zmluvy z roku 2013 dostávala prenajímateľka v Sečovciach za nájom 216 eur. Po podpise dodatku o rok neskôr, už s jej firmou S1, s. r. o., narástol na 350 eur. Nezákonnosť podľa Úradu KSK potvrdila aj finančná kontrola. Škole vytkla aj to, že nezverejnila faktúry na webe kraja.Ďalším dôležitým faktom boli výsledky kontroly hlavnej školskej inšpektorky. Tá konštatovala neuskutočňovanie vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu, nedodržanie materiálno-technického a priestorového zabezpečenia, ako aj nesprávne zaradenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. To malo za následok, že škola poberala za žiakov viac peňazí, ako mala nárok. Kontrola tiež vytkla nesplnenie kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov teoretického odborného vzdelávania a praktickej prípravy. Aj na základe týchto zistení ministerstvo školstva rozhodlo o vyradení elokovaného pracoviska v Sečovciach zo siete škôl.uviedol ďalej Trnka.Pripomenul, že aj na základe týchto kontrol pred niekoľkými týždňami avizoval, že Úrad KSK vykoná všetky opatrenia, aby sa podozrenia zo zneužitia verejných prostriedkov a nehospodárneho nakladania s nimi dôsledne vyšetrili a voči zodpovedným osobám bola vyvodená zodpovednosť.dodal Trnka.