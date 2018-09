SaS: Á. Érsek by mal konať v prvom rade ako minister, nie ako taxikár

Árpád Érsek, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) by mal podľa opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) konať v prvom rade ako minister, nie ako taxikár. Liberáli totiž považujú konanie ministra Érseka, ktorý do vládnej limuzíny pozýva občanov s rovnakou cestou do práce, ako má on, za typické PR vládneho činiteľa.Strana pritom pripomína, že približne pred rokom a pol jej poslanci predložili v parlamente návrh novely zákona o cestnej doprave, ktorou by sa umožnilona prepravu osôb všetky autá.uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Miroslav Ivan.Doplnil, že na základe tlaku verejnosti, technologického pokroku a s tým spojeným vznikom spoločností, ktoré kopírujú model Uberu, ministerstvo dopravy predložilo do pripomienkového konania novelu zákona, ktorou chce liberalizovať tento segment verejnej dopravy.dodal Ivan. Ministrovi tiež pripomenul, že do jeho limuzíny sa okrem neho a šoféra zmestia dvaja, maximálne traja cestujúci.konštatoval Ivan.V pondelok (3.9.) odštartovalo ministerstvo dopravy kampaň s názvom #ideminak, ktorej cieľom je znížiť počet áut na cestách. Zapojiť sa do nej môže každý, kto na cestu do práce alebo za povinnosťami využije alternatívu voči osobnej automobilovej doprave, kde vo väčšine prípadov sedí v jednom aute len jeden človek. Okrem zdieľaného cestovania je možné podľa ministerstva využívať aj vlaky, autobusy, bicykel a podobne.Do kampane sa zapojil aj samotný minister dopravy Érsek, ktorý bude zdieľať vládne auto s ľuďmi idúcimi ráno do práce v hlavnom meste. Zároveň sa v utorok odviezol ráno do práce vlakom.