Pre podujatie Snežné psy posilnia kyvadlovú dopravu

9.2.2024 (SITA.sk) - Pre víkendové podujatie Snežné psy vo Vysokých Tatrách posilnia kyvadlovú dopravu medzi bezplatným parkoviskom v Eurocampe pod Tatranskou Lomnicou a jej centrom.Tradičné podujatie pod Lomnickým štítom zvykne každoročne prilákať množstvo rodín s deťmi, nával návštevníkov však môže skomplikovať dopravu a parkovanie.Organizátori preto odporúčajú parkovanie na spomínanom záchytnom parkovisku. Rodinné podujatie je aj v tomto roku pre všetkých zdarma, uskutoční sa po trinástykrát.Priblíži netradičný šport aj spôsob prepravy v krajinách tuhej zimy, ale aj atmosféru života na severnom póle. Ako pre agentúru SITA uviedol za organizátorov Marián Galajda , v sobotu i nedeľu bude venované psíkom.„Deti budú môcť na vlastné oči vidieť, ako napríklad vyzerá záchrana z lavíny za pomoci lavínového psa z Horskej záchrannej služby. Dozvedia sa tiež, ako zvládnuť svojho psíka a naučiť ho poslušnosti," vymenoval. Súčasťou programu bude aj jazda na psích záprahoch, ale aj rôzne zábavno-vzdelávacie aktivity.Kyvadlová doprava z parkoviska v areáli bývalého Eurocampu do Lomnice bude premávať od 10:00 do 17:00 v dvadsaťminútových intervaloch. „Ak chce niekto bez problémov zaparkovať, môže tak urobiť na tomto parkovisku a potom sa autobusom doviesť sem do Lomnice," dodal Galajda.