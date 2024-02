Video: Jana Kirschner predstavuje novinku Delia nás

Jedna z najúspešnejších a najobľúbenejších speváčok slovenskej hudby Jana Kirschner predstavuje ďalšiu skladbu z nového albumu Obyčajnosti. Autorkou textu a hudby piesne Delia nás je samotná speváčka, ktorá v novej skladbe reflektuje pocit rozdelenia, nielen doma, ale aj vo svete. Opäť sa zhostila aj úlohy režisérky a klip k novinke Delia nás nakrútila v Londýne.



"Pieseň Delia nás vznikla veľmi spontánne bez akejkoľvek prípravy alebo plánu. Jeden večer som si vzala gitaru a začala rovno spievať text. Všetko to vzniklo v reálnom čase, ani som sa nestihla zamyslieť nad tým, o čom pesnička vlastne bude. Nie je to typický singel, veľmi dobre si uvedomujem, že ani rádiový hit. No všetko má svoj čas a ja som zacítila, že práve teraz prišiel okamih pustiť túto pesničku do sveta," hovorí Kirschner.



Pieseň Delia nás je druhou skladbou z albumu Obyčajnosti, ktorý prináša nahliadnutie do obyčajných dní, radostí aj starostí cez optiku autorky. K novej piesni inšpirovala oceňovanú speváčku vlastná rodina.



Réžiu videoklipu k piesni Delia nás má na konte samotná speváčka, za kameru sa postavil mladý kameraman James Lahaise. Jana v klipe zobrazila mesto, v ktorom žije. Nakrúcalo sa v juhozápadnom Londýne, v uliciach Golborne Road, Shepherd's Bush Market, Ladbroke Grove či vo štvrti Brixton. Na miestach, kde sa v 70. a 80. rokoch odohrali mnohé zásadné boje proti rasizmu a policajnej brutalite.



Nový song aj celý album Obyčajnosti predstaví Jana naživo na jarnom turné. Začína sa 3. apríla v Banskej Bystrici, ďalšími zastávkami budú Lučenec (4. 4.), Košice (5. 4.), Žilina (6. 4.), Praha (7. 4.), Brno (9. 4.) a Bratislava (11. 4.).





Delia nás klip: