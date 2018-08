Pre povodňové záchranné práce trvá v Tatrách mimoriadna situácia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vysoké Tatry 28. augusta (TASR) – V meste Vysoké Tatry a obci Tatranská Javorina v súčasnosti stále platí tretí stupeň povodňovej aktivity. Naďalej trvá aj vyhlásenie mimoriadnej situácie Okresným úradom v Poprade. Podľa informácií z tlačového oddelenia mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia to umožňuje okamžité zásahy do korýt horských riek, ale aj obchádzanie riadneho verejného obstarávania pri ich objednávaní. Dôsledkom môže byť nielen riziko netransparentných nákupov, ale aj nepremyslené a škodlivé zásahy do prírody. Z odôvodnenia tlačového odboru kancelárie ministra vnútra však vyplýva, že v katastri Tatranskej Javoriny sa momentálne vykonávajú povodňové záchranné práce a okrem sprístupňovania oblastí sa rieši dodávka pitnej vody pre obce Ždiar a Tatranská Javorina.Strana Spolu - občianska demokracia upozorňuje na fakt, že v Tatrách už povodne nie sú.informovali.Rezort vnútra však zdôraznil, že stupne povodňovej aktivity a mimoriadna situácia boli vyhlásené nielen pre to, že vody opustili svoje korytá, ale aj pre vody zaplavujúce územia, ktoré sa valia z kopcov.píše sa v stanovisku.Dôvodom vyhlásenia druhého a tretieho povodňového stupňa však môže byť podľa informácií strany možnosť uhrádzať výdavky s tým spojené z rezervy štátneho rozpočtu v kapitole všeobecná pokladničná správa. Vyhlásený mimoriadny stav tiež podľa nich ponúka možnosť financovať opatrenia prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra. Ide o sumy, ktoré môžu motivovať k umelému zvyšovaniu prác tak, aby bolo možné čerpať viac finančných prostriedkov.povedal ochranár a podpredseda strany Spolu - občianska demokracia Erik Baláž.Podľa strany Spolu - občianska demokracia podmienky, umožňujúce vyhlásenie druhého a tretieho stupňa povodňovej aktivity, ako aj podmienky pre vyhlásenie mimoriadneho stavu, dávno pominuli.uvádzajú.V katastri Tatranskej Javoriny sa však podľa informácií ministerstva vnútra vykonávajú povodňové záchranné práce a okrem sprístupňovania oblastí sa rieši dodávka pitnej vody pre obce Ždiar a Tatranská Javorina, ktorá je stále v provizórnej prevádzke, čo komplikuje zosuv svahu, ktorý podľa geologickej správy môže ohroziť život, zdravie a majetok vrátane dodávky pitnej vody.píše sa v stanovisku s tým, že ak pominú dôvody, budú odvolané stupne povodňovej aktivity a ak pominú vyššie uvedené dôvody vyhlásenej mimoriadnej situácie, dôjde k jej odvolaniu.