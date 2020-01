Pre požiar bytu museli evakuovať panelák, jedna žena neprežila

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.1.2020 (Webnoviny.sk) - Pri výbuchu a požiari paneláku v českom Kladne v noci na sobotu zomrela 61-ročná žena. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz, podľa ktorého tiež záchranári 14 ľudí odviezli do nemocnice a ďalších 115 evakuovali.Príčinou požiaru je úmyselné zapálenie alebo nedbalosť, škoda dosahuje 30 miliónov korún (v prepočte zhruba 1,2 milióna eur). Na miesto dorazil aj statik, ktorý posúdi poškodenie domu, vyjadril sa hovorca stredočeských hasičov Petr Svoboda.Hasiči na miesto vyrazili pred 3:30. "V čase príchodu hasičov bol byt na 11. poschodí kompletne zasiahnutý požiarom a plamene sa rozšírili aj do bytu nad ním," uviedol Svoboda, podľa ktorého na mieste zasahovali desiatky hasičov a zhruba po hodine bol oheň pod kontrolou."V byte zasiahnutom výbuchom a následným požiarom bola nájdená žena ročník 1958 bez známok života. Ďalšia osoba z tohto bytu, muž ročník 1958 vybehol von. Teraz je hospitalizovaný s popáleninami," informovala česká polícia na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Ostatných obyvateľov domu evakuovali a zabezpečili im náhradné ubytovanie.Ľudia, ktorí bývali do deviateho poschodia, si môžu podľa záchranárov ísť po osobné veci, vyššie to však nie je možné. Dom je odpojený od energií a obyvatelia v ňom preto v súčasnosti nemôžu zostať. Väčšina evakuovaných je podľa iDNES.cz u príbuzných, o niekoľko ľudí sa starajú pracovníci kladnianskeho magistrátu.