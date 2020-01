V Slovenskom krase začínajú so zimným sčítaním netopierov, žije tam viac než 20 druhov

Monitoring netopierov

25.1.2020 (Webnoviny.sk) - V Národnom parku (NP) Slovenský kras sa v najbližších dňoch začne hlavná časť zimného sčítania netopierov. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal zoológ NP Slovenský kras Milan Olekšák. Hlavná časť zimného monitoringu netopierov zahŕňa miesta, na ktorých sa vyskytujú najpočetnejšie skupiny netopierov.V Slovenskom krase sa nachádzajú vo viac než tisíc jaskynných útvaroch. Správa NP preto pravidelne monitoruje iba najpočetnejšie netopierie zimoviská, sčítanie na ostatných miestach nevykonáva na pravidelnej báze.Slovenský kras býva často označovaný ako „raj netopierov“. Nachádzajú sa v ňom takmer všetky druhy, ktoré sa zvyknú vyskytovať na slovenskom území. „Na celom Slovensku sa vyskytuje asi 28 druhov netopierov. Z nich vyše 20 nájdeme v Slovenskom krase,“ povedal zoológ NP Slovenský kras Milan Olekšák.Pravidelný monitoring netopierov vykonávajú ochranári v Slovenskom krase posledných 20 rokov. Podľa Olekšáka si sčítanie vyžaduje nie len znalosti týkajúce sa jednotlivých druhov, ale aj fyzickú zdatnosť a výbornú znalosť terénu.„Sčítanie sa uskutočňuje pod vedením skúseného kolegu, strážcu Štefana Matisa. Všetci účastníci sú rozdelení do výskumných tímov. Pri sčítaní je nutné používanie jaskyniarskej techniky, akou sú napríklad laná či lanové rebríky. V niektorých jaskyniach pritom kolegovia sčítavajú netopiere aj nad priepasťami hlbokými vyše sto metrov,“ vysvetľoval Olekšák.Sčítanie prebieha klasickou formou zapisovania vizuálne narátaného počtu jedincov. V prípade malých jedincov, ktorí vizuálne pripomínajú machuľu využívajú fotografovanie. Vyhotovenú fotografiu následne analyzujú v kancelárii a sčítavajú počet odfotených jedincov.Populáciu netopierov v Slovenskom krase možno podľa Olekšáka považovať za stabilnú, hoci počty niektorých konkrétnych druhov kolíšu. Najpočetnejšími druhmi netopierov, ktoré sa v krase vyskytujú, sú podkovár malý a večernica malá.Najvzácnejšími druhmi sú kriticky ohrozený lietavec sťahovavý či podkovár južný. Z predošlých sčítavaní vyplýva, že niektoré jedince majú tendenciu sa na zimoviská vracať opakovane.„Počas niektorých sčítaní sme zopár jedincov označkovali. Keď sme pravidelné sčítanie netopierov vykonávali opäť o rok, našli sme niektoré označkované jedince na tých istých miestach, na ktorých sme ich označkovali aj niekoľko rokov dozadu,“ dodal Olekšák. Netopiere si podľa neho budú zo strany vedeckej obce vyžadovať ďalší výskum. Stále totiž nie sú zodpovedané všetky otázky týkajúce sa ich migrácie či spôsobu lovu.NP Slovenský kras sa rozprestiera v juhovýchodnej časti Slovenska na ploche 346 kilometrov štvorcových. 9. decembra 1995 bol zapísaný do zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO.Na území Slovenského krasu sa nachádza viac ako 1 350 jaskýň a viac než 1 500 druhov vyšších rastlín. Súčasťou národného parku je aj desať národných prírodných rezervácií, šesť prírodných rezervácií a 16 jaskýň zapísaných do zoznamu národných prírodných pamiatok.