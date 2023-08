Pre požiar v obytnom dome v Košiciach evakuovali takmer 40 osôb, desať bolo prevezených do nemocnice s popáleninami

21.8.2023 (SITA.sk) - Pre požiar v nedeľu z obytného domu v košickej mestskej časti Západ evakuovali takmer 40 osôb, 65-ročný muž, ktorý bol v byte, kde požiar vypukol, bol s ťažkými popáleninami prevezený do jednej z košických nemocníc.Niektorí obyvatelia boli na mieste ošetrení posádkami RZP , desať osôb bolo s drobnými popáleninami prevezených do košických nemocníc. Informovala o tom košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová V nedeľu podvečer zachvátili jeden z bytov v košickej mestskej časti Západ plamene. „Vzhľadom na husté zadymenie vo vnútorných priestoroch obytného domu nebolo možné urobiť obhliadku miesta činu, preto bude obhliadka miesta v spolupráci so zisťovateľom príčin vzniku požiarov HaZZ , psovodmi so služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie akcelerátorov horenia i expertíznou skupinou hasičov MV SR urobená až po úplnom odvetraní priestorov, pravdepodobne počas dnešného dňa,“ informovala Ivanová.Škoda, ktorá bola požiarom spôsobená, doposiaľ nebola vyčíslená. Po ukončení obhliadky miesta udalosti bude podľa zistených skutočností vyšetrovateľom odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach okolie začaté trestné stíhanie. Dôvod, prečo k tomuto požiaru došlo a čo bolo jeho príčinou, je teda aj naďalej predmetom ďalšieho vyšetrovania.