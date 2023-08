V Košiciach podľahla bodným zraneniam 65-ročná žena, podozrivého z vraždy zadržali

V byte sa nachádzala ďalšia osoba

Podozrivý bol zadržaný

21.8.2023 (SITA.sk) - V Košiciach v nedeľu podľahla bodným zraneniam 65-ročná žena. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Informovala o tom košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová V nedeľu ráno bolo na tiesňovej linke 158 prijaté oznámenie, že v jednom z obytných domov v košickej mestskej časti Západ prišlo k napadnutiu 65-ročnej ženy. Na miesto boli ihneď vyslané policajné hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky.Policajti po príchode na miesto našli na jednom z poschodí ženu, ktorej už príslušníci mestskej polície poskytovali predlekársku prvú pomoc. Keďže bola dôvodná obava, že osoba nachádzajúca sa v byte môže byť podozrivá zo spáchania tohto skutku, policajti pod hrozbou použitia zbrane osobu vyzvali, aby z bytu vyšla von s rukami nad hlavou.Po opakovanej výzve z bytu vyšiel 69-ročný muž s ostrým zakrvaveným predmetom v ruke. Policajti muža okamžite za pomoci donucovacích prostriedkov spacifikovali. Žiaľ, žena, ktorej posádka RZP poskytovala pomoc, zraneniam aj napriek ich snahe podľahla.Podľa doposiaľ zistených informácií podozrivý 69-ročný muž nezisteným ostrým predmetom opakovane bodal ženu do rôznych častí tela a spôsobil jej tak zranenia nezlučiteľné so životom. Vzhľadom na zranenia, ktoré boli zistené u podozrivého muža, bol prevezený do jednej z košických nemocníc, kde bol po operačnom zákroku krajským policajným vyšetrovateľom zadržaný. Stopy, ktoré boli zaistené pri obhliadke miesta činu, budú predložené na kriminalisticko-expertízne skúmanie.