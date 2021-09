Pre problémy s chrbtom ukončuje kariéru maratónska rekordérka Keitanyová

Viacnásobná víťazka prestížnych maratónov v New Yorku a Londýne, 39-ročná Keňanka Mary Jepkosgei Keitanyová, sa rozhodla ukončiť aktívnu športovú kariéru.

Skúsená vytrvalkyňa je už štyri roky držiteľkou svetového rekordu v maratóne v čisto ženských pretekoch.

Znemožnená liečba

Výhry v maratóne

Keňanka Mary Jepkosgei Keitanyová vyhrala maratón v Londýne trikrát, podarilo sa jej to v rokoch 2011, 2012 a 2017. Jej ostatný triumf v čase 2:17:01 h je rekordom, keďže lepší výkon dosiahli len iná Keňanka Brigid Kosgeiová (2:14:04) a Britka Paula Radcliffová (2:15:25), obe však na podujatiach s mužmi-tempármi.

22.9.2021 (Webnoviny.sk) -Ako dôvod ukončenia kariéry Keitanyová uviedla problémy s chrbtom. Pandémia koronavírusu jej totiž znemožnila cestovať z Kene do Európy, kde by podstúpila potrebnú liečbu."Vždy, keď som si už myslela, že zranenie je za mnou, začala som tvrdo trénovať a problémy sa vrátili. Nastal čas rozlúčiť sa so športom, ktorý tak milujem. Lúčim sa s ním len ako profišportovkyňa, keďže v mojom srdci zostane navždy," uviedla Keitanyová.Keitanyová v minulosti vyhrala štyrikrát maratón v New Yorku - v rokoch 2014, 2015, 2016 a 2018. Na svojom konte má aj zlato z majstrovstiev sveta v polmaratóne z roku 2009.Keitanyová tiež informovala, že nemá presné plány, čo bude po ukončení kariéry robiť. Poznamenala však, že sa teší na viac času stráveného v kruhu rodiny.