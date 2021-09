Futbalisti Dunajskej Stredy sa rozlúčili so Slovenským pohárom, v rozstrele nestačili na druholigové Komárno (video)

Postúpili na penalty

Njieho museli previezť do nemocnice

23.9.2021 (Webnoviny.sk) - Po tohtotýždňových dueloch futbalového Slovenského pohára sú z hry o trofej už dva kluby z najvyššej domácej súťaže. Po utorkovom vypadnutí Serede so Šamorínom v penaltovom rozstrele sa so Slovnaft Cupom 2021/2022 rozlúčili v stredu aj futbalisti Dunajskej Stredy , ktorí rovnako v rozstrele nestačili na druholigové Komárno.Zverenci trénera Mikuláša Radványiho postúpili napriek tomu, že od 59. min dohrávali bez vylúčeného Michala Horodníka. V riadnom hracom čase však ustrážili bezgólovú remízu a súpera zaskočili v pokutových kopoch. Na domácej strane nezaváhal ani jeden zo štyroch exekútorov, u favorita nepochodili maďarský útočník János Hahn ani panamský obranca Eric Davies."Som šťastný za všetkých za všetkých ľudí, ktorí robia futbal v Komárne. Som rád aj za svojich spoluhráčov. Som hrdý, že sme postúpili na penalty. Myslím si, že za posledné obdobie, čo predvádzame v lige či na tréningoch, sme si to zaslúžili za tú bojovnosť," komentoval podľa RTVS postup ďalej Patrik Šurnovský, ktorý odohral celý duel a bol aj exekútorom jednej z úspešných penált domáceho kolektívu.Dunajskostredčania okrem vypadnutia z národného pohára tiež prišli na istý čas o mladého stredopoliara Saineyho Njieho. Iba 20-ročný legionár z Gambie sa zranil v úvode druhého polčasu po strete hlavou so spoluhráčom."Pri strete dvoch našich hráčov utrpel Sainey Njie traumatické poškodenie lebky. Leteckou záchrannou službou bol prevezený na neurochirurgiu v Nových Zámkoch. Jeho stav je stabilizovaný, je pri vedomý, komunikuje, orientuje sa v čase a priestore. O ďalšom postupe sa rozhodne po vyšetreniach, ktoré absolvuje,“ informoval klubový lekár DAC Zsolt Fegyveres na oficiálnom web fortualigistu.V ďalších stredajších dueloch Slovnaft Cupu s účasťou klubov z najvyššej domácej súťaže postupovali favoriti. Žilina na pôde Bánovej remizovala 0:0 a postúpila až po penaltovom rozstrele, Zlaté Moravce rozstrieľali domáce Trebatice 9:0 a Senica triumfovala v Gbeloch 3:0.