Pre rozsiahly raketový útok Ruska proti Ukrajine sú v pohotovosti aj poľské a spojenecké lietadlá

17.11.2024 (SITA.sk) - Poľské a spojenecké lietadlá vyštartovali do vzduchu v reakcii na rozsiahly ruský útok dronmi a raketami na infraštruktúru po celom území Ukrajiny. Ruská armáda na útok použila aj rakety s plochou dráhou letu a balistické rakety. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámilo to operačné veliteľstvo poľských ozbrojených síl.„Poľské a spojenecké lietadlá začali operovať v našom vzdušnom priestore v dôsledku rozsiahleho útoku zo strany Ruskej federácie, ktorá odpálila riadené strely, balistické rakety a bezpilotné lietadlá proti cieľom umiestneným najmä na západe Ukrajiny," uviedlo operačné veliteľstvo.Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že tieto rozhodnutia sú zamerané na zaistenie bezpečnosti v oblastiach hraničiacich s ohrozenými územiami. Poľské pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarové systémy tiež uviedli do stavu najvyššej pohotovosti.