Premiér Fico odmieta udržiavať vládnu väčšinu rešpektovaním politického vydierania, vyhlásil na oslavách Smeru

17.11.2024 (SITA.sk) - Strana Smer-SD má záujem, aby súčasná vládna koalícia vydržala až do roku 2027, avšak šéf strany a predseda vlády Robert Fico odmieta udržiavať vládnu väčšinu rešpektovaním politického vydierania.Fico to vyhlási na nedeľných oslavách 25. výročia založenia Smeru. Vydieranie totiž podľa neho nemôže byť nástrojom na fungovanie koalície.„A odkazujem to každému, kto má nereálne požiadavky na túto vládu a vládnu koalíciu," povedal Fico. Zároveň zopakoval, že si želá, aby koalícia vydržala do riadneho termínu parlamentných volieb v roku 2027.„Ale súčasne, prosím, buďme veľkí realisti a pripravme sa aj na iné alternatívy politického vývoja na Slovensku," dodal Fico.