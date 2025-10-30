Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

30. októbra 2025

Pre ruský vzdušný útok proti Ukrajine uzavreli v Poľsku dve letiská


Letiská v poľských mestách Lublin a Radom uzavreli pre operáciu vojenských lietadiel v reakcii na rozsiahly ruský raketový útok na Ukrajinu. Oznámil to na mikroblogovacej sieti X Poľský úrad pre letecké ...



greece_military_parade_86601 676x451 30.10.2025 (SITA.sk) - Letiská v poľských mestách Lublin a Radom uzavreli pre operáciu vojenských lietadiel v reakcii na rozsiahly ruský raketový útok na Ukrajinu. Oznámil to na mikroblogovacej sieti X Poľský úrad pre letecké navigačné služby, informuje web Ukrajinská pravda.


Rusko v noci na štvrtok podniklo rozsiahly vzdušný útok na niekoľko ukrajinských miest, najmä na oblasti na západe krajiny. V reakcii na to začali poľské a spojenecké lietadlá pôsobiť v poľskom vzdušnom priestore.

„Vzhľadom na potrebu zabezpečiť slobodu manévrovania pre vojenské lietadlá boli letiská v Radome a Lubline počas trvania operácie uzavreté,“ uviedol úrad vo vyhlásení. Nekonkretizoval, kedy letiská obnovia prevádzku.


Zdroj: SITA.sk - Pre ruský vzdušný útok proti Ukrajine uzavreli v Poľsku dve letiská © SITA Všetky práva vyhradené.

