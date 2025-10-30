|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 31.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aurélia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. októbra 2025
Pre ruský vzdušný útok proti Ukrajine uzavreli v Poľsku dve letiská
Tagy: ruský útok vojna na Ukrajine
Letiská v poľských mestách Lublin a Radom uzavreli pre operáciu vojenských lietadiel v reakcii na rozsiahly ruský raketový útok na Ukrajinu. Oznámil to na mikroblogovacej sieti X Poľský úrad pre letecké ...
Zdieľať
30.10.2025 (SITA.sk) - Letiská v poľských mestách Lublin a Radom uzavreli pre operáciu vojenských lietadiel v reakcii na rozsiahly ruský raketový útok na Ukrajinu. Oznámil to na mikroblogovacej sieti X Poľský úrad pre letecké navigačné služby, informuje web Ukrajinská pravda.
Rusko v noci na štvrtok podniklo rozsiahly vzdušný útok na niekoľko ukrajinských miest, najmä na oblasti na západe krajiny. V reakcii na to začali poľské a spojenecké lietadlá pôsobiť v poľskom vzdušnom priestore.
„Vzhľadom na potrebu zabezpečiť slobodu manévrovania pre vojenské lietadlá boli letiská v Radome a Lubline počas trvania operácie uzavreté,“ uviedol úrad vo vyhlásení. Nekonkretizoval, kedy letiská obnovia prevádzku.
Zdroj: SITA.sk - Pre ruský vzdušný útok proti Ukrajine uzavreli v Poľsku dve letiská © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko v noci na štvrtok podniklo rozsiahly vzdušný útok na niekoľko ukrajinských miest, najmä na oblasti na západe krajiny. V reakcii na to začali poľské a spojenecké lietadlá pôsobiť v poľskom vzdušnom priestore.
„Vzhľadom na potrebu zabezpečiť slobodu manévrovania pre vojenské lietadlá boli letiská v Radome a Lubline počas trvania operácie uzavreté,“ uviedol úrad vo vyhlásení. Nekonkretizoval, kedy letiská obnovia prevádzku.
Zdroj: SITA.sk - Pre ruský vzdušný útok proti Ukrajine uzavreli v Poľsku dve letiská © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ruský útok vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
ZMOS vyzýva na partnerské dokončenie pilotného projektu Centier zdieľaných služieb
ZMOS vyzýva na partnerské dokončenie pilotného projektu Centier zdieľaných služieb
<< predchádzajúci článok
Mladá žena sa bodla do hrudníka, policajti ju oživovali viac ako desať minút – VIDEO
Mladá žena sa bodla do hrudníka, policajti ju oživovali viac ako desať minút – VIDEO