Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 31.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Aurélia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. októbra 2025

ZMOS vyzýva na partnerské dokončenie pilotného projektu Centier zdieľaných služieb


Tagy: centrum zdieľaných služieb Plán obnovy predseda ZMOS Program Slovensko 2021-2027 Projekt Samosprávy verejné služby

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vo štvrtok písomne oslovilo



Zdieľať
675c1ab91ff25993185217 676x451 30.10.2025 (SITA.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vo štvrtok písomne oslovilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) s výzvou na dokončenie administratívnych a zmluvných krokov potrebných pre plnohodnotné zavedenie pilotného projektu Centier zdieľaných služieb (CZS). Ide o strategický projekt zameraný na podporu medziobecnej spolupráce a efektívnejší výkon samosprávnych kompetencií.

Rozhodnutia a zmluvy


Ako informoval predseda ZMOS Jozef Božik, projekt CZS je pilotne overovaný v rámci Plánu obnovy a Programu Slovensko 2021 – 2027 a združuje 633 miestnych samospráv v 21 centrách. „Viaceré obce, lídri centier, udržujú projekt v chode z vlastných zdrojov. Preto považujeme za nevyhnutné, aby sa administratívne procesy a podpisy zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku na strane ministerstva dotiahli bez ďalších prieťahov,“ uviedol Božik.

Podľa ZMOS je cieľom výzvy zabezpečiť, aby všetkých 21 centier získalo včasné rozhodnutia a podpísané zmluvy, ktoré umožnia stabilné fungovanie vytvorených odborných tímov a plynulé čerpanie európskych zdrojov tak, aby sa nemuseli obávať ďalších mesiacov neistoty pri zabezpečovaní svojej prevádzky.

Výkon verejných služieb


Centrá zdieľaných služieb majú posilniť profesionalitu výkonu verejných služieb, zaviesť jednotné štandardy a zvýšiť efektívnosť samospráv.

Po ukončení pilotného obdobia by mal systém prejsť na udržateľný model financovania s príspevkovou spoluúčasťou obcí.

Investícia dôvery, ktorú samosprávy do tohto riešenia vložili, si zaslúži zodpovedné spustenie i dokončenie pilotného projektu,“ dodal predseda ZMOS s tým, že združenie je pripravené poskytnúť odbornú súčinnosť pri dolaďovaní parametrov pilotného projektu, nastavovaní metodík, ako aj pri systémovom vyhodnotení výsledkov.


Zdroj: SITA.sk - ZMOS vyzýva na partnerské dokončenie pilotného projektu Centier zdieľaných služieb © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: centrum zdieľaných služieb Plán obnovy predseda ZMOS Program Slovensko 2021-2027 Projekt Samosprávy verejné služby
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko a Česko spoločne odhaľujú nové pamätníky padlým vojakom – FOTO
<< predchádzajúci článok
Pre ruský vzdušný útok proti Ukrajine uzavreli v Poľsku dve letiská

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 