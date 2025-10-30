|
Piatok 31.10.2025
Úvodná strana
Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|Mobilná verzia
30. októbra 2025
ZMOS vyzýva na partnerské dokončenie pilotného projektu Centier zdieľaných služieb
Tagy: centrum zdieľaných služieb Plán obnovy predseda ZMOS Program Slovensko 2021-2027 Projekt Samosprávy verejné služby
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vo štvrtok písomne oslovilo
30.10.2025 (SITA.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vo štvrtok písomne oslovilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) s výzvou na dokončenie administratívnych a zmluvných krokov potrebných pre plnohodnotné zavedenie pilotného projektu Centier zdieľaných služieb (CZS). Ide o strategický projekt zameraný na podporu medziobecnej spolupráce a efektívnejší výkon samosprávnych kompetencií.
Ako informoval predseda ZMOS Jozef Božik, projekt CZS je pilotne overovaný v rámci Plánu obnovy a Programu Slovensko 2021 – 2027 a združuje 633 miestnych samospráv v 21 centrách. „Viaceré obce, lídri centier, udržujú projekt v chode z vlastných zdrojov. Preto považujeme za nevyhnutné, aby sa administratívne procesy a podpisy zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku na strane ministerstva dotiahli bez ďalších prieťahov,“ uviedol Božik.
Podľa ZMOS je cieľom výzvy zabezpečiť, aby všetkých 21 centier získalo včasné rozhodnutia a podpísané zmluvy, ktoré umožnia stabilné fungovanie vytvorených odborných tímov a plynulé čerpanie európskych zdrojov tak, aby sa nemuseli obávať ďalších mesiacov neistoty pri zabezpečovaní svojej prevádzky.
Centrá zdieľaných služieb majú posilniť profesionalitu výkonu verejných služieb, zaviesť jednotné štandardy a zvýšiť efektívnosť samospráv.
Po ukončení pilotného obdobia by mal systém prejsť na udržateľný model financovania s príspevkovou spoluúčasťou obcí.
„Investícia dôvery, ktorú samosprávy do tohto riešenia vložili, si zaslúži zodpovedné spustenie i dokončenie pilotného projektu,“ dodal predseda ZMOS s tým, že združenie je pripravené poskytnúť odbornú súčinnosť pri dolaďovaní parametrov pilotného projektu, nastavovaní metodík, ako aj pri systémovom vyhodnotení výsledkov.
