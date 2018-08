Pre spor Číny s USA koncern Sinopec pozastavil dovoz americkej ropy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 3. augusta (TASR) - Čínska spoločnosť Unipec, obchodná divízia čínskeho ropného koncernu Sinopec, pozastavila dovoz ropy z USA. Dôvodom je rastúci obchodný konflikt medzi Spojenými štátmi a Čínou. Uviedli to v piatok tri zdroje oboznámené so situáciou.Zatiaľ nie je jasné, ako dlho bude dočasné zastavenie dovozu ropy z USA trvať, jeden zo zdrojov však uviedol, že Unipec nemá žiadne nové objednávky z USA minimálne do októbra. Unipec, ani jeho matka Sinopec, ktorá je najväčším spracovateľom ropy v Číne a najväčším dovozcom suroviny z USA, sa k informáciám nevyjadrili.Čínske spoločnosti už skôr začali obmedzovať dovoz ropy zo Spojených štátov, aby sa vyhli dovozným clám, ktorými sa Čína vyhráža ako odvetou za clá zo strany USA na jej výrobky. Peking zaradil ropu a ropné produkty zo Spojených štátov na zoznam tovarov, na ktoré sa má vzťahovať 25-% dovozné clo.Naopak, dovoz ropy do Číny zo západnej Afriky by mal vzrásť. Podľa údajov spoločnosti Thomson Reuters Eikon by v auguste mal dovoz ropy z tejto oblasti do Číny dosiahnuť okolo 1,6 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov), najviac od mája.