Taliani zrušia nedeľňajší bezplatný vstup do kultúrnych inštititúcií

Ilustračná snímka. Foto: Facebook Foto: Facebook

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 3. augusta (TASR) - Vstup do talianskych kultúrnych inštitúcií už nebude po skončení prebiehajúcej turistickej sezóny bezplatný v prvú nedeľu každého mesiaca, ako tomu bolo doteraz. O zrušení doterajšej úpravy, ktorá bola v platnosti od júla 2014, informoval v uplynulých dňoch taliansky minister kultúry Alberto Bonisoli.Rozhodnutie talianskej vlády vyvolalo v krajine rozporuplné reakcie.Napríklad starosta Milána Giuseppe Sala sa nechal počuť, že predmetné zvýhodnenie návštevníkov zostane v múzeách mesta v platnosti aj v budúcnosti.Bonisoli sa v stredu v Neapole nechal počuť, že iniciatíva spred štyroch rokov bola síce z propagačného hľadiska funkčná, posunula však veci neželaným smerom. Na ilustráciu uviedol, že niektorí z návštevníkov-cudzincov sa po oboznámení sa s úpravou domnievali, že sa Taliani zbláznili.Riaditelia múzeí, s ktorými zmenu konzultoval, sa podľa ministra vyslovili jednohlasne za tento krok. Šéf rezortu kultúry však súčasne ubezpečil, že inštitúciám ponechá v rámci ich kompetencií rozhodnúť o ďalšom postupe.Exminister Dario Franceschini, za ktorého pôsobenia zaviedli doteraz platnú úpravu, avizované zmeny kritizoval. Pripomenul, že od leta 2014 až do súčasnosti využilo spomínané zvýhodnenie okolo desať miliónov ľudí, mnohí z nich sa do predmetných inštitúcií dostali vôbec po prvý raz.Expremiér Matteo Renzi sa vyjadril veľmi kriticky, keď písal o tom, že súčasná vláda nasadila proti kultúre buldozéry.