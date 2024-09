Pre Vadovičovú je zlato odmena za drinu. Je to najlepšia strelkyňa na svete, vraví strieborný Malenovský

Trénuje stále

Najlepšia strelkyňa na svete

2.9.2024 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka v parastreľbe Veronika Vadovičová priznala, že zlatá medaila z paralympijských hier v Paríži pre ňu mnoho znamená. V nedeľňajšom finále miešanej súťaže v kategórii R3 zvíťazila v novom paralympijskom rekorde 254,2 bodu.„Štyri roky som neprestajne trénovala. V zime, v lete... Stále trénujem. Mala som veľkú podporu od Slovenského paralympijského výboru, od polície, keďže som policajtka, aj od môjho trénera. Toto je pre nich,“ povedala 41-ročná Trnavčanka pre informačný servis PH 2024.Aby toho nebolo málo, striebro v miešanej súťaži vybojoval slovenský reprezentant Radoslav Malenovský so ziskom 253,6 bodu. Vadovičová mala radosť aj z jeho cenného úspechu.„Je to pre neho skvelé. Veľakrát skončil štvrtý alebo piaty a som taká šťastná, že sa dostal na pódium,“ dodala Vadovičová, ktorá získala už svoje piate olympijské zlato. Na konte má aj striebro a bronz.Pre Malenovského je to premiérový cenný kov z paralympiády. Predtým najlepšie skončil štvrtý v Riu de Janeiro 2016.„Znamená to pre mňa veľa. Som naozaj rád, že si domov prinášam kúsok Eiffelovej veže. Je to skvelé,“ poznamenal 37-ročný Malenovský a na margo zlatej medaily Vadovičovej podotkol: „Je to najlepšia strelkyňa na svete. O tom niet pochýb a opäť to dokázala. Trénujeme spolu a ani na tréningu sa mi ju nepodarilo prekonať. Ona je prvá, ja druhý a som z toho šťastný.“Slovensko zatiaľ získalo na PH 2024 dovedna štyri cenné kovy, až tri zlaté (3-1-0). V sobotu zvíťazil v stíhacích pretekoch na 4000 m paracyklista Jozef Metelka a zakrátko vyhrali vo finále štvorhry Ján Riapoš s Petrom Lovašom.