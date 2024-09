Zomrela legenda žinenky Alexander Medveď, bol trojnásobným olympijským víťazom v zápasení

Dosiahol víťazný hetrik

2.9.2024 (SITA.sk) - Vo veku nedožitých 87 rokov zomrel trojnásobný olympijský víťaz v zápasení voľným štýlom Alexander Medveď, informovala o tom Bieloruská zápasnícka federácia na svojom webe.„Zomrela legenda svetového športu, najlepší zápasník 20. storočia, trojnásobný olympijský víťaz Alexander Vasilievič Medveď. Neexistujú slová, ktoré by vyjadrili smútok a bolesť z tejto straty. Odpočívajte v pokoji, legenda! Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine a priateľom Alexandra Vasilieviča," uvádza sa vo vyhlásení Bieloruskej zápasníckej federácie.Medveď dosiahol víťazný hetrik na olympijských hrách ako reprezentant bývalého Sovietskeho zväzu v troch rôznych hmotnostných kategóriách. V roku 1964 bral zlato na OH v Tokiu v kategórii do 97 kg, o štyri roky neskôr v Mexico City triumfoval nad 97 kg a do tretice v Mníchove 1972 ovládol kategóriu nad 100 kg.Ukrajinský rodák Medveď bol aj sedemnásobný majster sveta (1962 - 1971) a trojnásobný majster Európy (1966 - 1972). Po skončení kariéry presídlil do Bieloruska, kde sa stal reprezentačným trénerom zápasníkov a bol aj pedagóg na Bieloruskej štátnej univerzite v Minsku.Bol aj viceprezident Bieloruského olympijského výboru a Bieloruského zápasníckeho zväzu. Jeho dve deti išli v športových šľapajach svojho otca. Dcéra Jelena sa stala majsterkou Bieloruska v tenise a syn Aleksej to v zápasení dotiahol až k titulu juniorského majstra sveta v roku 1987.V roku 2001 Medveďa vyhlásili za najlepšieho bieloruského športovca 20. storočia a o štyri roky neskôr bol uznaný za najlepšieho voľnoštýliara v histórii tohto športu. Stal sa aj členom Siene slávy Medzinárodnej zápasníckej federácie (UWW).