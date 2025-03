Pre vojnové zločiny na Ukrajine odsúdili vo Fínsku ruského neonacistu na doživotie

14.3.2025 (SITA.sk) - Fínsky súd v piatok na doživotie odsúdil ruského neonacistu pre vojnové zločiny , ktoré spáchal na Ukrajine v roku 2014. Súd v Helsinkách uznal veliteľa ruskej neonacistickej polovojenskej skupiny Rusič Vojislava Tordena vinným zo „štyroch rôznych vojnových zločinov" spáchaných v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny.Torden napríklad povolil svojim bojovníkom zmrzačiť Ivana Issyka tým, že mu do líca vyrezali symbol používaný skupinou, a to kolovrat. Znak často používajú ultranacionalistické a neonacistické skupiny v Rusku a východnej Európe. Issyk na následky zranení zomrel.Tordena odsúdili aj za to urobil hanlivé fotografie padlého vojaka a zverejnil ich na sociálnych sieťach. Fínsko uplatňuje „univerzálnu jurisdikciu“, čo je právny princíp, ktorý mu umožňuje vzniesť obvinenia na jeho pôde za podozrenia zo závažných trestných činov spáchaných kdekoľvek na svete.