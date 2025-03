Budapešť si z protiruských sankcií vynútila škrtnutie štyroch mien

14.3.2025 (SITA.sk) - Krajiny Európskej únie sa v piatok dohodli na predĺžení sankcií voči viac ako 2 400 jednotlivcom pre ich rolu v podpore ruskej agresie proti Ukrajine. Potvrdili to európski diplomati.Predĺženie sankcií voči ľuďom podporujúcim ruskú inváziu na Ukrajinu brzdilo Maďarsko. Budapešť nakoniec súhlasila s obnovením sankcií o ďalších šesť mesiacov po vyškrtnutí štyroch ľudí zo zoznamu, uviedli predstavitelia Európskej únie.Zo zoznamu sankcionovaných vyňali podnikateľov Vladimir Raševského a Vjačeslav Kantora, ruského ministra športu Michaila Degťarova a sestru oligarchu Ališera Usmanova.Sankcie bolo potrebné predĺžiť najneskôr 15. marca so súhlasom všetkých 27 členov EÚ, inak by ich platnosť vypršala.