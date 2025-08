Pre vraždu v košickom Starom Meste stíhajú 54-ročnú ženu, hrozí jej 20 rokov za mrežami

1.8.2025 (SITA.sk) - Päťdesiatštyriročná žena čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy v jednom z košických bytov v mestskej časti Staré Mesto.Výsledky vyšetrovania preukázali, že obvinená žena za doposiaľ presne nezistených okolností bodla 56-ročného muža ostrým predmetom do oblasti brucha, v úmysle zabiť ho. Spôsobila mu tak zranenia nezlučiteľné so životom. Informovali o tom v piatok z komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.Krajský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej ženy do vyšetrovacej väzby, ktorú v piatok sudca akceptoval. Obvinená žena podala na rozhodnutie o väzbe sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Košiciach. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.