Pre vstup do Poľska potrebujete negatívny výsledok testu na COVID-19 nie starší ako 48 hodín

Desaťdňová karanténa

Výnimka aj pre tranzitujúcich

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.3.2021 (Webnoviny.sk) - Osoby vstupujúce zo Slovenskej republiky alebo Českej republiky na územie Poľska sú povinné mať pri prekročení hranice negatívny výsledok testu na COVID-19 (antigénový alebo RT-PCR), nie starší ako 48 hodín od obdržania jeho výsledku.Hraničná kontrola akceptuje výsledok testu na COVID-19 v anglickom či poľskom jazyku. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Rezort diplomacie doplnil, že všetky osoby vstupujúce z SR alebo Česka na územie Poľska s cieľom návratu do miesta svojho bydliska alebo pobytu, sú od 27. februára 2021 povinné v Poľsku absolvovať 10-dňovú karanténu.Výnimku z povinnej karantény a predloženia negatívneho výsledku testu majú osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie o očkovaní proti COVID-19 vakcínou povolenou v Európskej únii (EÚ).Ďalej vodiči medzinárodnej nákladnej dopravy či vodiči motorových vozidiel do 3,5 tony vykonávajúcich prevoz tovarov.Výnimka sa vzťahuje aj na žiakov a študentov študujúcich v Poľsku alebo v susednej krajine a ich zákonných zástupcov, ktorí prekračujú hranice spolu s nimi.Zároveň na osoby tranzitujúce cez územie Poľska do miesta bydliska alebo pobytu na území iných členských štátov EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska a ich manželov, manželky a deti.Výnimka platí aj pre osoby, ktoré prekročia štátnu hranicu v rámci výkonu profesionálnych, obchodných alebo zárobkových činností v Poľsku či v susednej krajine.Výnimku z povinnej karantény majú cestujúci s negatívnym testom na COVID-19 (antigénový alebo RT-PCR), nie starším ako 48 hodín od obdržania výsledku, hraničná kontrola akceptuje výsledky testu na COVID-19 v anglickom alebo poľskom jazyku.