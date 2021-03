Slovensko neobjednalo samotesty, ale ďalšie antigénové testy, tvrdí exšéf Inštitútu zdravotnej politiky

Kúpili dva typy testov

3.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko neobjednalo 35 miliónov antigénových nazálnych testov určených na samotestovanie, ale ďalších 35 miliónov antigénových testov. Tvrdí to na sociálnej sieti expert na zdravotníctvo a bývalý generálny riaditeľ odboru stratégie Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smatana V stredu totiž rezort zdravotníctva informoval, že objednali testy určené na samotestovanie a že sú na ceste do krajiny. Testy mali slúžiť podľa ministerstva na testovanie v školách aj v domácnostiach.Ako ďalej informoval Smatana, podľa uskadňovacej zmluvy sa kúpili dva typy testov. Prvý je od Biosensoru.„Tento test nie je samotestovací ani nazálny. V žiadnom prípade. Je to štandardný antigénový test, tak ako je aj registrovaný a používaný masovo u nás,“ uviedol Smatana.Biosensor má podľa neho nazálne testy, ale nie na samotestovanie. Tie uviedli na trh v polovici decembra a volajú sa inak než tie, ktoré Slovensko objednalo.V druhom prípade ide síce o nazálne testy od Siemens Healthcare, ale nie sú podľa Smatanu na samotestovanie.„Ster si môžu spraviť pod dozorom ľudia, ale problém je v tom, že pri vyhodnotení sa stále musí nakvapkávať vzorka. Nie je to teda predpripravený samotest, ale komfortnejší nazálny test,“ pokračuje Smatana.Ani jeden z uvedených testov tak podľa neho neumožní zmenu v testovacej stratégii. „Maximálne tak v jednom prípade bude ster príjemnejší, ale trošku menej presný,“ doplnil Smatana.Aktuálne sme podľa ministerských údajov spotrebovali 14,2 milióna antigénových testov. Plánovaný objem je teda takmer 2,5 násobok našej štvormesačnej spotreby, vrátane plošných testov či masového skríningu.„Ak by sme to prepočítali, tak nám 35 mil. testov vydrží pri súčasnej spotrebe na takmer 10 mesiacov testovania. Prečo sme ich teda toľko kúpili?“ pýta sa Smatana.Idea asi bola podľa neho testy rozdať na samotestovanie doma a prinútiť nás testovať sa, avšak ako už spomenul, tieto testy nie sú na takýto proces vhodné.Od firmy SD Biosensor, Inc. štát objednal 20 miliónov testov, od Siemens Healthcare ďalších 15 miliónov.Rezort podľa kúpnej zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv nakúpil testy od firmy SD Biosensor za 81,4 mil. eur, v prípade Siemensu suma predstavuje 57,75 mil. eur. Celková suma tak dosiahla 139,15 mil. eur.