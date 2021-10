Pre vstup do San Marína platia podmienky ako pre príchod do Talianska, na povinné rúška však zabudnite

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.10.2021 (Webnoviny.sk) - Vstup do San Marína je okrem tamojšieho zákona o vstupe a pobyte cudzincov podmienený aj možnosťou vstupu do Talianska. Všetci cestujúci do San Marína sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hodín alebo potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.Vstup do krajiny bude umožnený aj tým, ktorí sa preukážu testom na dostatočné množstvo protilátok. Ich hodnota musí presahovať 50 a potvrdenie musí byť vystavené s dátumom po 1. apríli 2021 a najskôr 40 dní po podaní prvej dávky vakcíny. Vstup je možný aj držiteľom dokladu o prekonaní ochorenia v priebehu posledných šiestich mesiacoch.Rúška v San Maríne nie sú povinné ani vo vonkajších, ani vo vnútorných priestoroch, ich používanie je však odporúčané.