Vystrčil dostal od riaditeľa nemocnice odpoveď o zdravotnom stave Zemana, verejne vystúpi hovorca prezidenta

Obsah odpovede zverejňovať nebudú

Vyvrátia lži

18.10.2021 (Webnoviny.sk) - Riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Prahe Miroslav Zavoral poslal v pondelok predsedovi hornej komory českého parlamentu Milošovi Vystrčilovi odpovede na otázky týkajúce sa zdravotného stavu prezidenta Miloša Zemana. Hovorkyňa ÚVN Jitka Zinke uviedla, že nemocnica vzhľadom na dodržiavanie zákonných ustanovení obsah odpovede zverejňovať nebude. Informuje o tom portál TN.cz.Vystrčil sa pýtal, či je hlava štátu naďalej schopná vykonávať svoju funkciu. ÚVN v tlačovej správe píše, že riaditeľ Zavoral zaslal odpovede spracované so všetkou váhou zodpovednosti.Český prezident Miloš Zeman je už týždeň v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) v Prahe. Pražský hrad na časté otázky o jeho zdraví nereaguje. Pre nejasnosti súvisiace so zdravotným stavom Zemana je terčom kritiky Kancelária prezidenta republiky, ktorá odmieta poskytnúť požadované informácie.O stave hlavy štátu by mal tento týždeň prehovoriť vedúci Kancelárie prezidenta republiky Vratislav Mynář . „Po dohode s rodinou pána prezidenta sa chystám na začiatku budúceho týždňa verejne vystúpiť a vyvrátiť lži, ktoré sa šíria,“ uviedol počas víkendu Mynář.