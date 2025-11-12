Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

12. novembra 2025

Pre výskyt vtáčej chrípky likvidujú v Česku viac ako 70-tisíc kusov hydiny



Český veterinárny dozorný úrad v stredu oznámil, že začal s utrácaním viac ako 70-tisíc kusov hydiny po tom, ako na dvoch komerčných farmách zistili prípady vtáčej ...



gettyimages 1174571296 676x451 12.11.2025 (SITA.sk) - Český veterinárny dozorný úrad v stredu oznámil, že začal s utrácaním viac ako 70-tisíc kusov hydiny po tom, ako na dvoch komerčných farmách zistili prípady vtáčej chrípky.


Likvidáciu chovov hydiny začali v obci Valdíkov, kde ochorenie potvrdili v utorok ráno. Na utratenie je určených 18-tisíc týždňových kačíc a 2 500 dospelých kačíc. Hovorca českej Štátnej veterinárnej správy Petr Majer uviedol, že likvidácia bude pokračovať vo štvrtok na farme v stredočeskom meste Lanškroun, kde sa chystajú utratiť približne 40-tisíc sliepok a 13-tisíc kohútov.

S rastom počtu prípadov výskytu vtáčej chrípky bojuje niekoľko európskych krajín, napríklad Španielsko, Veľká Británia, Nemecko a Francúzsko.



