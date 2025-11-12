|
Streda 12.11.2025
Meniny má Svätopluk
|Denník - Správy
Pre výskyt vtáčej chrípky likvidujú v Česku viac ako 70-tisíc kusov hydiny
Český veterinárny dozorný úrad v stredu oznámil, že začal s utrácaním viac ako 70-tisíc kusov hydiny po tom, ako na dvoch komerčných farmách zistili prípady vtáčej ...
12.11.2025 (SITA.sk) - Český veterinárny dozorný úrad v stredu oznámil, že začal s utrácaním viac ako 70-tisíc kusov hydiny po tom, ako na dvoch komerčných farmách zistili prípady vtáčej chrípky.
Likvidáciu chovov hydiny začali v obci Valdíkov, kde ochorenie potvrdili v utorok ráno. Na utratenie je určených 18-tisíc týždňových kačíc a 2 500 dospelých kačíc. Hovorca českej Štátnej veterinárnej správy Petr Majer uviedol, že likvidácia bude pokračovať vo štvrtok na farme v stredočeskom meste Lanškroun, kde sa chystajú utratiť približne 40-tisíc sliepok a 13-tisíc kohútov.
S rastom počtu prípadov výskytu vtáčej chrípky bojuje niekoľko európskych krajín, napríklad Španielsko, Veľká Británia, Nemecko a Francúzsko.
