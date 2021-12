Pre vysoké polohy Malej a Veľkej Fatry spolu s Nízkymi Tatrami platí mierne lavínové nebezpečenstvo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.12.2021 (Webnoviny.sk) - Pre sobotu je vyhlásený 1. stupeň lavínového nebezpečenstva pre väčšinu horského územia. Mierne nebezpečenstvo, 2. stupeň, v sobotu platí pre vysoké polohy Malej a Veľkej Fatry a pre Nízke Tatry. Nový sneh z poslednej periódy sneženia je vplyvom vetra nerovnomerne uložený hlavne na severných expozíciách.Tu sa môžu nachádzať menej stabilné snehové dosky a vankúše, hlavne tesne pod hrebeňmi, sedlami, skalnými stenami a v strmých exponovaných žľaboch a muldách. Lavíny je možné uvoľniť hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Väčšie spontánne lavíny sa nepredpokladajú.V sobotu ráno bolo na horách jasné mrazivé počasie. Teploty sa pohybovali od -11°C na vrcholoch Tatier, po -4°C na podhorí. Fúkal najmä južný vietor s rýchlosťou do 5 m/s (18 km/h). Po poslednej perióde sneženia od juhozápadu, so snehovými zrážkami do 15 cm, je najvýraznejšia lavínová situácia vo Veľkej a Malej Fatre.Povrch snehu je suchý, prachový a vplyvom vetra previaty na záveterné svahy severných orientácií. Tu sa nachádzajú vetrom nafúkané snehové dosky rôznej hrúbky a tvrdosti. Snehová pokrývka je na dané ročné obdobie stále podpriemerná.Tendencia lavínového nebezpečenstva zotrváva.