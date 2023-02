Pre zamestnávateľov sú posledné poslanecké návrhy za hranicou únosnosti. Ak má chaos pretrvávať, radšej nech sú voľby skôr

16.2.2023 (SITA.sk) - Členovia Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR vyjadrili pretrvávajúcu nespokojnosť so sociálnym dialógom a úmyselným obchádzaním legislatívneho procesu.Podľa tlačovej hovorkyne AZZZ SR Miriam Filovej sú posledné poslanecké návrhy za hranicou únosnosti, nakoľko hazardujú so stabilitou celej krajiny.„Považujeme za neprijateľné, aby opatrenia takého významného finančného rozmeru, ktoré výrazne prehĺbia deficit verejných financií, boli predložené poslaneckým návrhom, bez adekvátnych odborných analýz a bez zapojenia sociálnych partnerov," poznamenala Filová.Doplnila, že prezídium AZZZ SR sa plne stotožňuje so štvrtkovým vyhlásením prezidentky SR Zuzany Čaputovej „Vyzývame vládu a poslancov NR SR k zodpovednému prístupu k výkonu svojej funkcie a ak bude takýto legislatívny chaos pretrvávať aj naďalej, prikláňame sa taktiež ku skoršiemu termínu predčasných volieb," dodala Filová.