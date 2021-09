Prebudená sopka na ostrove La Palma už z domovov vyhnala takmer 7-tisíc ľudí

Celkový počet evakuovaných osôb na kanárskom ostrove La Palma patriacom Španielsku stúpol na viac ako 6 800. Úrady museli v utorok večer dostať do bezpečia približne tisícku obyvateľov dediny Todoque, do ktorej začala prúdiť láva z prebudenej sopky Cumbre Vieja . Tá na niektorých miestach dosahovala výšku až 12 metrov.

22.9.2021 (Webnoviny.sk) -Erupcia vulkánu sa začala v nedeľu a láva odvtedy smeruje k moru. Ostrovania sa pokúšali zachrániť, čo sa dalo, predtým, než žeravá láva pohltila ich domovy. Viacerí mali na evakuáciu a zbalenie najnutnejších vecí iba hodinu. „Celý svoj život som natlačil do dodávky,“ vraví obyvateľ Todoque Javier López.Hasiči sa tiež pokúšajú zachrániť čo najviac domov a pracujú aj v noci, aby kopali priekopy na presmerovanie toku lávy. Napriek tomu bolo dosiaľ zničených asi 320 budov, zväčša vidieckych domov. Láva momentálne pokrýva plochu 154 hektárov, pričom spustošila banánové plantáže, vinice a polia s ďalšími plodinami.Podľa Vulkanologického inštitútu Kanárskych ostrovov by erupcia sopky a jej následky mohla trvať až 84 dní. Pri stanovení tejto prognózy vychádzal z dĺžky predchádzajúcich erupcií na Kanárskych ostrovoch.Život vo zvyšných častiach ostrova La Palma, ktorý je zhruba 35 kilometrov dlhý a v najširšom mieste asi 20 kilometrov široký, do značnej miery nebol ovplyvnený sopečnými erupciami. Letecká doprava funguje normálne a na ostrov napriek vyčíňaniu vulkánu naďalej prichádzajú turisti.