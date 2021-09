Cestný priechod v Poprade blokovali odborári z OZ KOVO, chcú lepšie podmienky pre zamestnancov

Protestujúci odborári v stredu v Poprade popoludní zablokovali cestný priechod pre chodcov na Francisciho ulici pri obchodnom centre. Ide o druhý zo série protestov odborárov z odborového zväzu KOVO , prvý sa v piatok konal v Košiciach.

Asi tridsiatka štrajkujúcich chce takýmto spôsobom upozorniť na zhoršujúcu sa sociálnu situáciu a klesajúcu životnú úroveň zamestnancov na Slovensku. Protest má trvať do 17:00.

Rast nákladov

Vyjednávanie a vytvorenie tlaku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.9.2021 (Webnoviny.sk) -Podpredsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková pre agentúru SITA uviedla, že protesty plánované aj v ďalších mestách majú poukázať aj na niektoré opatrenia, ktoré v poslednom období urobila vláda, ako je pomalší rast minimálnej mzdy, pomalší nárast minimálnych mzdových nárokov či zmrazenie príplatkov za prácu v noci.Hoci podľa Benedekovej mzdy rastú, rastú aj životné náklady. „Avizované sú ďalšie zdražovania, ďalšie nárasty nákladov na plyn, energie a podobne. Inflácia bude vyššia. Už dnes sme sa v rámci krajín Európskej únie s priemernou mzdou v parite kúpnej sily posunuli na úplne posledné miesto,“ poznamenala.Ako ďalej vysvetlila, to, čo si dnes môže zamestnanec na Slovensku kúpiť za svoju priemernú mzdu , je najmenej v rámci všetkých krajín Únie. Podľa jej slov nás predbehli krajiny ako Maďarsko, Česko, Poľsko, Lotyšsko, Rumunsko i Bulharsko.„Spôsob, akým to my, ako odbory, môžeme meniť, je kolektívne vyjednávanie a vyvolanie určitého politického tlaku smerom na vládu. Žiadame, aby sa táto situácia zmenila minimálne v tom, aby minimálna mzda predstavovala znovu 60 percent priemernej mzdy spred dvoch rokov, aby minimálne mzdové nároky rástli koeficientom a aby príplatky boli naviazané na minimálnu mzdu a rástli spolu s minimálnou mzdou, pretože Slováci majú jedny z najvyšších počtov odpracovaných hodín v noci, počas zmien, nadčasovej práce,“ priblížila dnes v Poprade podpredsedníčka Rady OZ KOVO.Ak to pandemická situácia umožní, OZ KOVO plánuje podľa člena predsedníctva zväzu Jozefa Balicu v protestoch plánujú pokračovať aj v Žiline a Banskej Bystrici. Vyvrcholiť by mali v Bratislave pred Úradom vlády SR.