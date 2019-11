Prebytok bežného účtu eurozóny v septembri klesol

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Frankfurt nad Mohanom 19. novembra (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny zaznamenal v septembri pokles, pod čo sa podpísal najmä pokles prebytku na účte primárnych príjmov. Navyše znížil sa aj prebytok v obchode s tovarom. Uviedla to v utorok Európska centrálna banka (ECB).Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny dosiahol v septembri 28 miliárd eur. To je o 1 miliardu menej než v auguste. V medziročnom porovnaní je však prebytok vyšší, keďže v septembri minulého roka dosahoval 21 miliárd eur.Prebytok v obchode s tovarom klesol na približne 27 miliárd eur zo zhruba 28 miliárd eur v auguste. Ešte výraznejšie klesol prebytok na účte primárnych príjmov. Dosiahol 4 miliardy eur, zatiaľ čo v auguste to bolo 7 miliárd eur.Na druhej strane, prebytok v bilancii služieb sa zvýšil zo 7 miliárd na 10 miliárd eur a zároveň klesol deficit na účte sekundárnych príjmov. Zatiaľ čo v auguste predstavoval 14 miliárd eur, v septembri dosiahol 13 miliárd eur.Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny klesol aj za 12-mesačné obdobie do konca septembra. Dosiahol 321 miliárd eur, čo predstavuje 2,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) eurozóny. Za porovnateľné 12-mesačné obdobie do konca septembra 2018 predstavoval prebytok bežného účtu eurozóny 378 miliárd eur, teda zhruba 3,3 % HDP menovej únie.