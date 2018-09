Prebytok na bežnom účte platobnej bilancie Grécka v júli vzrástol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 20. septembra (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Grécka sa v júli mierne zvýšil. Ukázali to vo štvrtok zverejnené údaje gréckej centrálnej banky.Ako banka uviedla, prebytok bežného účtu platobnej bilancie dosiahol v júli 1,58 miliardy eur oproti 1,54 miliardy eur v rovnakom období minulého roka. V obchode s tovarom síce Grécko zaznamenalo o niečo vyšší deficit, ten bol však vykompenzovaný rastom prebytku v bilancii služieb.Schodok v obchode s tovarom dosiahol v júli 1,70 miliardy eur oproti 1,51 miliardy eur v júli predchádzajúceho roka. V prípade bilancie služieb ale Grécko vykázalo prebytok na úrovni 3,75 miliardy eur, zatiaľ čo v júli 2017 prebytok dosiahol 3,28 miliardy eur.Od januára do konca júla dosiahlo Grécko schodok bežného účtu platobnej bilancie na úrovni 2,2 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 0,6 miliardy eur.