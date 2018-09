Turecko prudko znížilo odhad rastu ekonomiky v roku 2019

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 20. septembra (TASR) - Turecko vo štvrtok prudko znížilo svoj odhad rastu ekonomiky v roku 2019, keď minister financií oznámil nový strednodobý program, ktorý predpokladá vyššiu infláciu.Minister financií Berat Albayrak uviedol, že v tomto roku očakáva spomalenie tempa rastu tureckej ekonomiky na 3,8 % zo 7,4 % v roku 2017 a v nasledujúcom roku 2019 na 2,3 %.Inflácia by podľa neho mala dosiahnuť v tomto roku 20,8 % a na budúci rok klesnúť na 15,9 %. V auguste dosiahla medziročná miera inflácie v Turecku 15-ročné maximum 17,9 %.povedal pri vyhlásení strednodobého hospodárskeho programu krajiny.Kurz tureckej líry po jeho vystúpení klesol oproti doláru na 6,27 TRY/USD zo 6,14 TRY/USD.Albayrakov svokor, prezident Recep Tayyip Erdogan, zase vo štvrtok vyhlásil, žeMinulý týždeň totiž zakázal predaj a prenájom nehnuteľností a vozidiel v zahraničných menách. A dodal, že v Turecku nie je žiadna kríza, pričom všetky problémy označil zaMinister Albayrak dnes ďalej povedal, že nový program pomôže ekonomike čeliť ťažkostiam a po ich prekonaní bude ešte silnejšia.Líra klesla o viac ako 40 % oproti doláru v tomto roku, čiastočne kvôli diplomatickým a obchodným sporom so Spojenými štátmi, ktoré ešte prehĺbilo zadržiavanie amerického pastora Andrewa Brunsona v Turecku.Albayrak sa zaviazal znížiť infláciu na jednociferné číslo v roku 2020 a dodal, že "do roku 2021 klesne inflácia na 6 %".Turecká centrálna banka minulý týždeň zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu zo 17,75 % na 24 % a odôvodnila to inflačnými rizikami. Zároveň sľúbila ďalšie sprísňovanie menovej politiky.