Prebytok zahraničného obchodu ČR s tovarom vo februári klesol

Praha 8. apríla (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Českej republiky s tovarom sa vo februári 2019 znížil medziročne o 1,4 miliardy korún na 17,6 miliardy Kč (687,15 milióna eur). Ukázali to predbežné údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ).Februárový výsledok priaznivo ovplyvnil predovšetkým nárast hodnoty exportu motorových vozidiel o 4,2 miliardy Kč. Opačný vplyv na celkovú bilanciu mali vo februári ostatné dopravné prostriedkov, ropa a zemný plyn, a tiež počítače, elektronika a optické prístroje.Bilancia zahraničného obchodu ČR so štátmi Európskej únie (EÚ) sa skončila vo februári prebytkom 65,4 miliardy Kč, čo bolo o 9,8 miliardy Kč viac ako vlani v rovnakom mesiaci. Schodok obchodu so štátmi mimo EÚ sa zvýšil o 10,8 miliardy Kč na 45,6 miliardy Kč.V medzimesačnom porovnaní a po očistení od sezónnych vplyvov sa vývoz znížil o 0,4 % a dovoz o 0,7 %.Oproti februáru 2018 vzrástol vývoz z ČR v druhom mesiaci tohto roka o 5,1 % na 300 miliárd Kč a dovoz o 6 % na 282,4 miliardy Kč. Február 2019 mal rovnaký počet pracovných dní ako február predchádzajúceho roka.Za prvé dva mesiace 2019 dosiahol prebytok obchodnej bilancie susednej krajiny 32,2 miliardy Kč, čo predstavuje medziročný pokles o 6,9 miliardy Kč. Export za prvé dva mesiace stúpol medziročne o 3,3 % a import o 4,8 %.(1 EUR = 25,613 CZK)