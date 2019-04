Za slušné Slovensko štartuje mobilizačnú kampaň Volíme si Európu

Na archívnej snímke zástupcovia z iniciatívy Za slušné Slovensko sprava Juraj Šeliga a Karolína Farská. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 8. apríla (TASR) – Približne 100 mladých ľudí zo stredného, východného i západného Slovenska vedených iniciatívou Za slušné Slovensko sa v pondelok vydalo na cestu do Bruselu. Návštevou metropoly Európskej únie (EÚ) a účasťou na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli pred májovými eurovoľbami chcú podnietiť záujem mladých o EÚ.spresnil zástupca iniciatívy Juraj Šeliga. Zdôraznil, že kampaňou chcú šíriť povedomie o tom, prečo sú EÚ a členstvo v tomto spoločenstve pre Slovensko dôležité, rovnako je cieľom poukázať na možnosti, akým spôsobom sa i bežní ľudia môžu stať aktívnymi spolutvorcami verejných politík EÚ.Karolína Farská z iniciatívy v tejto súvislosti vyzvala na angažovanosť mladých ľudí v oblasti európskych tém, získavanie a deľbu relevantných informácií o projektoch i problémoch Únie, ktoré pomôžu zachovať si kritický odstup od množstva konšpirácií a hoaxov na sociálnych sieťach. Verí, že mobilizačná kampaň prispeje k zvýšeniu účasti mladých ľudí v májových voľbách do EP.pripomenula.V Bruseli sa skupina mladých Slovákov stretne okrem iných aj s eurokomisárkou pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a otázku rovnosti pohlaví Věrou Jourovou, podľa Šeligových slov budú témou stretnutí na pôde EP otázky spravodlivosti, čerpania a zneužívania eurofondov, ale aj rozvoj poľnohospodárstva.Približne 15-hodinová cesta z Bratislavy do Bruselu podľa Šeligu symbolizuje aj ďalší výrazný medzník v modernej histórii Slovenska – 15. výročie vstupu SR do EÚ. Informoval o tom, že na cestu troch autobusov z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc prispela EÚ, časť nákladov dvojdňovej cesty hradí iniciatíva Za slušné Slovensko a časť si platia samotní účastníci.Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.