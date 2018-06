PRECHÁDZKA OBCOU: Zvonica v Dolných Lovčiciach je ako veža v Pise

Na snímke obecná zvonica v obci Dolné Lovčice v okrese Trnava 29. júna 2018. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke chránený strom Brestovec v obci Dolné Lovčice v okrese Trnava 29. júna 2018. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Dolné Lovčice 30. júna (TASR) – Obec Dolné Lovčice pri Trnave má vo svojom erbe súčasti pluhu - vysoké čerieslo a nízky lemeš s ďatelinou. Poľnohospodárske nástroje najlepšie vystihujú ráz obce nachádzajúcej sa na Trnavskej tabuli s úrodnou pôdou, hoci svoj názov odvodzuje od úplne inej ľudskej činnosti – od lovu, na ktorý tam boli podľa všetkého rovnako dobré podmienky. Dnes sa obyvatelia zaoberajú vo väčšej miere jedným a v menšej miere, ako dobrovoľní poľovníci, aj druhým. Ráz krajiny sa za stáročia totiž nezmenil.Dolné Lovčice sa prvýkrát v písomnej podobe spomínajú v roku 1292, keď bola obec majetkom Michaela de Loch. Loch bol vtedy aj názov usadlosti, v 16. storočí znel ako Also Loch, neskôr Kiss Lócz, Alsó Lóczon, Unter Lóczer. Súbežne sa používal so slovenskými Dolnyo Lowčiczkej, Dolné Lovcsice až po dnešný názov, ktorý je známy od roku 1883.konštatoval starosta Dolných Lovčíc František Juriš. Nedostatok napravili v novembri, keď po dvoch rokoch prípravy vyšla rozsiahla kniha Dolné Lovčice, ktorú zostavil rodák, dnes už Trnavčan Miroslav Franko. S ním spolupracovali viacerí miestni, ktorí poskytli dôležité informácie, našli zdroje alebo zapožičali fotografie z rodinných archívov.dodal starosta.Monografia píše o všetkých kapitolách dejín malej obce, ktorá bola v roku 1960 zlúčená spolu so susediacimi Hornými Lovčicami do jedného celku Lovčice a neskoršie ich v roku 1975 pričlenili ako miestnu časť k strediskovej obci Brestovany. Horné Lovčice tam zostali doteraz, Dolné sa referendom krátko po Nežnej revolúcii rozhodli osamostatniť.zhodnotil Juriš, ktorý vo svojom prvom volebnom období od roku 2014 zasadol na starostovské kreslo presne 60 rokov po tom, ako v ňom, keď patrilo predsedovi miestneho národného výboru, sedel jeho otec Anton Juriš.Osídlenie lokality dokázali archeológovia najmenej v období 4000 až 3200 pred našim letopočtom. Od prvej písomnej zmienky sa "veľké" dejiny dotýkali obce permanentne. Keďže ležala na stredovekej obchodnej Českej ceste, kde bola dôležitou zastávkou Trnava, nakoniec sa stalo, že jedna z brán jej opevnenia niesla názov Lovčická. Stavebných pamiatok na predchádzajúce storočia v Dolných Lovčiciach zostalo minimálne, o to viac si ich obyvatelia cenia a snažia sa zachovať pre budúce generácie.povedal starosta. So sochou sa viaže krutá povesť, podľa ktorej sedliak zabil Turka, aby sa zmocnil pokladu, ktorý zakopal pod hrušku. Ale Turkov duch ho chodil strašiť, a tak sedliak strom zoťal a dal z dreva ako pokánie vyrezať sochu.V obci je aj niekoľko prícestných krížov a v strede obce, na rázcestí, stojí zvonica. Na mieste pôvodnej drevenej miestni postavili v roku 1929 murovanú a osadili do nej tri zvony.dodal starosta Juriš. Obec si veľmi cení, že začiatkom tohto roka sa dostalo do zoznamu národných kultúrnych pamiatok SR súsošie Immaculaty a sv. Františka z roku 1799.dodal Juriš.Ďalšou vzácnosťou v obci je chránený tzv. dolnolovčický brestovec. Svojou majestátnou výškou okolo 20 metrov s rovnako širokou korunou zakrýva a vytvára príjemný tieň obecnému úradu.informoval starosta. Na strom sú v obci náležite hrdí, aj keď ich štatút chráneného stromu zaväzuje k patričnej starostlivosti. Podľa starostu sa nevie, kto strom vysadil, patril ku kúrii, ktorá bola predchodcom budovy terajšieho obecného úradu a zároveň aj kultúrneho domu.