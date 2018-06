SNS by na Dúhovom Pride nerada videla Patakyovú a jej zamestnancov

Archívna snímka z podujatia Dúhový pride 2017. Bratislava, 19. augusta 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovenskej národnej strane (SNS) sa nepáči, ak pochody ako Dúhový Pride podporujú štátne orgány. Strana by na podujatí, ktoré sa uskutoční v sobotu 14. júla v Bratislave, nerada videla osoby ako verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú (nominantka Most-Híd) a zástupcov jej úradu. Uvádza to podpredseda SNS Anton Hrnko v tlačovej správe, ktorú médiám poslala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.Už vlani SNS kritizovala Patakyovú v súvislosti s Dúhovým Pride-om, keď ombudsmanka vyvesila na svoj úrad dúhovú vlajku. Tento rok jej Hrnko opäť pripomína, že bola do úradu zvolená aj hlasmi SNS. Nominoval ju Most-Híd, ktorý sa jej vlani zastal. Patakyová vtedy napriek kritike SNS vystúpila na podujatí s príhovorom.píše Hrnko v stanovisku.Národniari sa podľa jeho slov nestotožňujú najmä s požiadavkami, ktoré smerujú proti klasickej rodine, ktoré požadujú zavedenie a zrovnoprávnenie zväzkov iných párov ako zväzku muža a ženy s rodinou, a najmä, ktoré si nárokujú možnosť osvojovania detí do takýchto zväzkov.píše ďalej Hrnko, ktorý kritizuje zneužívanie "komunít inakých" na šírenie neoliberálnej "genderovej" ideológie. Podľa SNS je cieľom tejto ideológie rozloženie klasickej rodiny.zdôrazňuje Hrnko.Pochod za práva LGBTI ľudí sa bude konať na Hviezdoslavovom námestí. Uskutoční sa aj s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2018, individuálnej dotácii Bratislavského samosprávneho kraja, Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars Bratislavensis.Dúhový Pride Bratislava nadväzuje na podobné sprievody vo svete, ktoré upozorňujú, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Tohtoročné podujatie má upozorniť na odchody mladých LGBTI ľudí do zahraničia a zdôrazniť, že LGBTI ľudia sú súčasťou našej spoločnosti.