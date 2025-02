Prechod známeho e-shopu mall.sk pod platformu Allegro sa dokončí koncom marca

10.2.2025 (SITA.sk) - Známy e-shop mall.sk prechádza od 31. marca na platformu Allegro a ukončí tak prechod pod túto značku. Ako uviedla spoločnosť, tento krok je súčasťou konsolidácie technologických platforiem v rámci skupiny Allegro a ich prechodu na spoločný softvér.„Mall obchod už je spustený a obsahuje kompletnú ponuku tovaru predávanú pod značkou Mall, presne tak, ako ho zákazníci poznajú,“ vysvetlila spoločnosť s tým, že zároveň prináša aj rôzne benefity akými sú porovnávania slovenských e-shopov, zľavové akcie, či program Allegro Protect, ktorý chráni objednávky a zaisťuje vrátenie peňazí až do výšky štyritisíc eur.„Slovenskí a českí zákazníci mall.sk veľmi dobre poznajú, ide o miestny e-shop s dlhoročnou históriou. Dokončujeme prechod na novú platformu, zachovávame to, čo majú zákazníci radi, a pridávame výhody platformy Allegro,“ hovorí Giuseppe Panarese, viceprezident Medzinárodného 1P v spoločnosti Allegro.Spoločnosť informovala, že objednávky uskutočnené pred 31. marcom budú vybavené štandardným spôsobom, vrátane reklamácií a vrátenia.Zakúpené darčekové poukážky však bude možné uplatniť na mall.sk do 31. marca, alebo ich zákazníci môžu vymeniť za Allegro vouchery. Kompletná ponuka produktov priamo od Mall je už dostupná v Mall obchode na Allegro.