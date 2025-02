Na mŕtvicu zomrie dva krát viac ľudí ako na infarkt – časový limit na podanie akútnej liečby sú prvé štyri hodiny

11.2.2025 (SITA.sk) -Na Slovensku postihuje každý rok približne 17 000 ľudí. Ide o stav, kedy časť mozgu ostane bez zásobenia krvou, čo môže nastať z dvoch dôvodov – a to preto, že sa buď upchá mozgová cieva alebo dôjde k jej prasknutiu. K upchatiu dochádza najčastejšie krvnou zrazeninou, a k prasknutiu oslabenej cievy najčastejšie z dôvodu vysokého krvného tlaku. "Ak sa správna liečba nepodá do 4 hodín, šanca, že sa postihnutý vráti späť do normálneho života sa prudko znižuje. V prípade upchatia cievy je možné operáciu vykonať do šiestich hodín od vzniku mozgovej príhody," vysvetľuje Ingrid Dúbravová, revízna lekárka poisťovne Union.Mŕtvica je najviac invalidizujúce ochorenie, ktoré pripúta na lôžko viac ako tretinu pacientov. Zvyčajne sa vyskytuje vo vyššom veku a po srdcových a nádorových ochoreniach je to tretie najčastejšie ochorenie u nás."Po cievnej mozgovej príhode je dôležité začať čo najskôr rehabilitáciu. Potrebné je cvičiť aj doma, aby sa čo najviac minimalizovali dlhodobé následky," hovorí I. Dúbravová. Upozorňuje, že človek po mŕtvici bude v kontakte so svojou zdravotnou poisťovňou častejšie "Poistenec sa na nás môže obrátiť, ak potrebuje schváliť napríklad polohovateľnú posteľ, ďalej kúpeľnú liečbu či rôzne kompenzačné pomôcky."Ak vás téma cievnej mozgovej príhody zaujala a chcete si o nej prečítať viac, môžete tak urobiť vďaka najnovšej príručke ZP Union z edície Kompas. Nájdete ju na každej pobočke, kde si ju môžete zadarmo vyzdvihnúť.Informačný servis