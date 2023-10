Prečo cestovať autom na dovolenku?

Ak vás však nebaví vysedávať pri bazéne a chcete trochu dobrodružstva, mohli by ste skúsiť dovolenku autom. Tá prináša veľa výhod a má svoj osobitý charakter. Tu je pár dôvodov, prečo by ste to mali skúsiť.

Flexibilita

Najväčšou výhodou dovolenkovania s autom je flexibilita. Človek sa stane pánom svojho času. Taktiež sa nemusíte viazať na jedno miesto a prakticky ísť všade, kam si zmyslíte. Tieto faktory vám dávajú voľnosť, ktorú si pri klasických dovolenkách ani neviete predstaviť.

Komfort

S flexibilitou prichádza aj zvýšený komfort. Autom sa cestuje určite lepšie, ako preplneným autobusom alebo lietadlom. Spolucestujúci si môžu prispôsobiť pohodlie, teplotu v aute, hudobný výber, či to, kedy a čo budú jesť. Ak vás ide viac, vie to byť aj poriadna zábava. Avšak najväčším komfortom je čas, spomínaný vyššie.

Zaujímavé auto

Celá dovolenka môže byť postavená okolo samotného auta. Napríklad road trip v kabriolete po Azúrovom pobreží alebo kempovanie v prerobenej dodávke. Sú ľudia, ktorí si zoberú úver na auto , len aby si splnili svoj dovolenkový sen.

Batožina

S autom si viete zobrať všetko, čo sa vám zmestí. Už nemusíte bojovať s aerolinkami o kilečko navyše. Nemusíte si na seba dávať tri svetre, len preto, že sa vám nezmestia. Ak máte veľké auto, môžete si zobrať naozaj všetko. Napríklad aj náradie na športové aktivity ako bicykle, paddleboardy alebo rôzne loptové hry. Po strop naplnené auto, vás maximálne stojí pár decilitrov benzínu navyše.

Dobrodružstvo

Cestovanie autom je vždy veľké dobrodružstvo. Často sa dostanete do rôznych situácii, ktoré by ste na klasickej dovolenke nezažili. Náhodné zablúdenie môže viesť k objaveniu krásnych lokalít, ktoré nenájdete ani na mape. V autokempoch máte možnosť spoznať ďalších dovolenkárov a zdieľať svoje zážitky.

Dve dovolenky v jednej

Tým, že ste flexibilní, môžete mať niekoľko dovoleniek v jednej. Vaša dovolenka môže začínať lyžovaním v Alpách. Pokračovať spoznávaním lokálnych kuchýň v talianskych dedinkách. A skončiť pri mori na horúcej pláži. Čudovali by ste sa, čo sa dá naplánovať v rámci dvoch týždňov.