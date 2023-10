V Bruseli bola vážna diskusia o zmene rozpočtu EÚ, povedal Fico a vraj sú len dve možnosti

Devastované slovenské financie

Brutálna podpora Ukrajiny

27.10.2023 (SITA.sk) - V Bruseli bola včera v noci vážna diskusia o. Informoval o tom predseda vláda Robert Fico s tým, že okrem iných priorít je návrh, aby do roku 2027 poputovalo. Podľa Fica sú, a to buď zosekať rozpočet, alebo do neho prispieť viac z národných rozpočtov.Vo svojom vystúpení v Bruseli predseda vlády zdôraznil, že je pripravený podporiť v nasledujúcich štyroch rokoch navýšenie príspevku do rozpočtu EÚ o približne 400 miliónov eur, aj napriek tomu, že sú„Nebudeme rešpektovať žiadne škrty v EÚ fondoch určených na podporu poľnohospodárov a odstraňovanie rozdielov," doplnil Fico a ďalej zdôraznil, že navýšený rozpočet EÚ bude použitý na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ a na boj proti nelegálnej migrácii.„Ukrajina patrí medzi najskorumpovanejšie krajiny na svete a jej brutálnu finančnú podporu podmieňujeme garanciami, že európske peniaze vrátane slovenských nebudú spreneverené, a že časť z týchto zdrojov bude použitá na obnovu slovenskej infraštruktúry v prihraničných oblastiach a na podporu slovenských firiem pri obnove Ukrajiny," uzavrel Fico.