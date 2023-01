Prečo chodiť spať v ponožkách? Zlepšíte svoj spánok aj milostný život

Druhá skupina nedá na spanie v ponožkách dopustiť. Teplučké huňaté ponožky však do postele patria. A vedeli to už naše babičky. Prečo teda spať v ponožkách a aké benefity nám to prinesie?

Bude sa vám lepšie zaspávať aj spať

Aký je hlavný dôvod, prečo chodiť spať v ponožkách? Vďaka tomuto zvyku si zaistíte lepšie zaspávanie a kvalitnejší spánok. Zvlášť, pokiaľ máte studené nohy, vďaka ponožkám budú vaše chodidlá konečne v teple. Týmto jednoduchým opatrením podporíte termoreguláciu, ktorou naše telo riadi svoju vnútornú teplotu s cieľom dosiahnuť rovnovážny stav. A práve regulácia telesnej teploty je tiež nevyhnutnou súčasťou spánkového cyklu.

Už naše babičky vedeli, že teplo je základnou podmienkou pre kvalitný spánok. Poukazovali tiež na to, že nepohodlie nôh je zároveň nepohodlím mysle aj nepohodlím počas spánku.

Zmiernite príznaky menopauzy

Chodiť spať v ponožkách je prínosné aj pre ženy, ktoré práve prechádzajú menopauzou. Ponožky na nohách totiž v priebehu noci pomáhajú znižovať telesnú teplotu, a tak predchádzajú návalom tepla, teda náhlemu pocitu intenzívneho tepla, ktoré sa šíria telom. Za návaly tepla počas menopauzy sú konkrétne zodpovedné hormonálne výkyvy ovplyvňujúce reguláciu telesnej teploty.

Zlepší sa vám milostný život

Ak budete nosiť ponožky do postele, bude to mať pozitívny vplyv aj na váš milostný život. Túto skutočnosť aspoň tvrdí vedecká štúdia z roku 2005. Vedci počas výskumu zistili, že u párov, ktoré mali v posteli ponožky, sa zvýšila pravdepodobnosť orgazmu počas sexu. Výskumníci navyše dodali, že studené nohy pri milovaní toho druhého podvedome odrádzajú.

Ponožky na noc. Aké vybrať?

Choďte spať najlepšie v ponožkách, ktoré sú vyrobené z prírodných vlákien. Veľmi dobre sa vám bude zaspávať v ponožkách z ovčej vlny alebo kašmíru. Podstatné je, aby boli ponožky na noc mäkké, voľné a teplé. Vyhýbajte sa naopak ponožkám, ktoré sú príliš tesné a ktoré by vás pri spaní škrtili, a to najmä v oblasti členka.

Pod ponožky patrí vhodný krém

Než si na spanie navlečiete ponožky, natrite si svoje chodidlá hydratačným krémom na nohy alebo mastičkou z nechtíka lekárskeho. Nielenže svoje chodidlá zvláčnite a predídete suchej koži, vhodným krémom podporíte cirkuláciu krvi v chodidlách počas spánku.