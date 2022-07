Prečo deti experimentujú s alkoholom?

1. KOPÍRUJÚ ZVYKY RODIČOV

2. CHCÚ BYŤ AKO ICH KAMARÁTI

3. TRÁPIA ICH SKRYTÉ PROBLÉMY

4. NUDA VYPLÝVAJÚCA Z NEDOSTATOČNÉHO ZÁUJMU RODIČOV

5. KOMBINÁCIA DÔVODOV





Je dôležité, aby sa rodičia dokázali s deťmi otvorene rozprávať o téme alkohol. Ak neviete, ako s nimi hovoriť, prípadne ste sa ocitli v situácii, keď vaše dieťa už vyskúšalo alkohol, či máte podozrenie, že alkohol pravidelne konzumuje, neváhajte navštíviť webovú stránku www.rozumne.sk . Nájdete na nej dôležité informácie, praktické rady, ale aj možnosť poradiť sa anonymne o svojom probléme so psychológom.Cieľom iniciatívy ROZUMNE je edukovať na tému zodpovedného prístupu k alkoholu. Zároveň šíri osvetu, otvára diskusiu o alkohole a vzdeláva rodičov, starých rodičov a učiteľov o prevencii.

4.7.2022 (Webnoviny.sk) - Dospievajúci ľudia majú nielenže málo informácií o účinkoch alkoholu, ale aj nedostatočne vyvinutú schopnosť zhodnotiť jeho riziká. Napriek tomu experimentujú s alkoholom vo veľmi mladom veku. Podľa prieskumu iniciatívy ROZUMNE takmer 37 % mladých ochutnalo alkohol do svojich 14 rokov. Aké sú hlavné dôvody, prečo alkohol skúšajú?Rodina zohráva kľúčovú úlohu vo výchove. Deti si osvojujú rôzne návyky a budujú vzťah k veciam práve prostredníctvom svojej rodiny. Vidia, čo robia ich rodičia, ako sa správajú, aký majú postoj v rôznych situáciách. Je preto prirodzené, že mnohé návyky považujú za prirodzené a bežné. Preto ak sa v domácnosti často otvára fľaša vína alebo je alkohol súčasťou rodinných podujatí, môže sa stať, že ho budú považovať za normálnu súčasť života.Rovnako veľký vplyv na dieťa, najmä v období dospievania, majú rovesníci a kamarátske skupiny. Deti sa často s vidinou, že zapadnú do kolektívu, prispôsobia aktivitám skupiny či dokonca sa nechajú nahovoriť aj na ochutnanie alkoholu. Ich najväčší strach je, že ich kolektív neprijme. Ak je preto v kruhu ich rovesníkov alkohol bežná vec, pripoja sa, aby mohli byť súčasťou "cool" partie.Za experimentovaním s alkoholom môžu byť rozličné skryté problémy. Podobne ako dospelých, aj tínedžera môžu trápiť problémy, o ktoré sa nechce podeliť so svojimi rodičmi či okolím. Už malé deti môžu bojovať s úzkosťami, či strachom zo školy alebo sú vystavené šikane. To ich potom môže viesť k neuváženému konaniu a problémom sa vyhýbajú aj takým spôsobom, že siahajú po alkohole.Žijeme v mimoriadne hektickej dobe. Rodičia trávia v práci množstvo času a deti si cez prázdniny alebo víkendy nevedia vyplniť čas. Aj to potom môže byť dôvod, že hľadajú možnosti na experimentovanie či adrenalínové zážitky.Za pitím alkoholu sa môžu ukrývať aj viaceré dôvody súčasne, či kombinácia faktorov. Neúspech v škole, problém zapadnú do partie, vzťahové problémy, nezhody s rodičmi, stres. Deti narážajú na množstvo prekážok, ktoré nedokážu sami spracovať, a preto rozhodnutie, ktoré vedie ku konzumácii alkoholu je vo väčšine prípadov ovplyvnené nie jedným, ale súhrnom faktorov.