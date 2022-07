Rusko sa snaží prinútiť súkromné spoločnosti na spoluprácu, požaduje opravu poškodenej vojenskej techniky

4.7.2022 (Webnoviny.sk) - Kremeľ sa pravdepodobne snaží rozšíriť vplyv na súkromné ruské spoločnosti pôsobiace v zbrojárskom sektore. Informuje o tom americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) s odvolaním sa na hlavné riaditeľstvo ukrajinskej spravodajskej služby (GUR).Ruská vláda nie je schopná zaplatiť ruským firmám podporujúcim vojnu na Ukrajine. To znižuje schopnosť Ruska opravovať poškodenú vojenskú techniku. GUR uviedlo, že riaditelia ruských vojenských opravárenských podnikov už neprijímajú na opravu ďalšie vybavenie ruskej armády, pretože tá nezaplatila podnikom za predchádzajúce služby.Ruskí zákonodarcovia preto minulý týždeň predložili v Štátnej dume návrh zákona, ktorý by oprávňoval Kremeľ zavádzať „špeciálne opatrenia v ekonomickej sfére“. Na základe toho by ruská vláda mohla prinútiť súkromné ruské spoločnosti, aby zabezpečovali služby pre ruské vojenské operácie.Návrh zákona zároveň zakazuje ruským podnikom odmietnuť splniť príkazy ruského vládneho obstarávania spojené s ruskými vojenskými operáciami.