Prečo herci činohry podporujú odvolaného Drličku? Podľa Haláka to súvisí s ozdravným plánom

Chýbajúce dramaturgické plány

Umelci na externej listine

4.11.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR (NR SR) a podpredseda poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Róbert Halák je toho názoru, že podpora hercov činohry pre odídeného riaditeľa Mateja Drličku plynie z toho, že sa ich jeho ozdravný plán pre divadlo nedotkol.Plán podľa poslanca vytvoril až v čase, keď pôsobil v divadle. Povedal to v diskusnej relácii týdenníka Plus 7 dní Karty na stôl.Podľa Haláka, na prvom výbore, ktorý k danej téme mali, ich sólisti informovali o porušovaní pracovného poriadku. Dramaturgický plán, teda plán, kto bude hrať, kedy sa bude skúšať a podobne, býval podľa Haláka prerokúvaný s odborovou organizáciou, no oni tieto informácie nedostávali. Následne sa dožadovali stretnutia s riaditeľom opery, ktorý ich neprijal.Halák dodal, že kontaktovali aj rezort kultúry a prezidentku SR Zuzanu Čaputovú , a obrátili sa aj na výbor. Ten následne požadoval odpovede na otázky, prečo tieto plány chýbajú. Na ďalšom výbore bol prítomný aj Drlička, no medzičasom už prepustil niekoľko sólistov.Drlička argumentoval tým, že len nasledoval celoeurópsky trend, presúvať umelcov na externú listinu. Halák tomu oponuje tým, že v SND ostalo 12 ľudí a jedna speváčka na polovičný úväzok. Uviedol tiež, že vo viacerých európskych divadlách je viac interných spevákov. Napríklad v Hamburgu by ich malo byť 25, v Berlíne 22 či 30 vo Viedenskej štátnej opere.