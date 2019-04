Prečo je Billa drahšia? Rovnaké produkty, rozdielna cena

Lidl zbilancoval aj ceny značkových výrobkov Foto: Lidl Foto: Lidl

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (OTS) - Každý zákazník denne porovnáva ceny, aby nakúpil čo najvýhodnejšie. Rovnaký krok spravil aj Lidl, keď v reakcii na dlhodobú komunikáciu spoločnosti Billa porovnal ceny desiatok kvalitatívne porovnateľných produktov predávaných v oboch sieťach. Kampaň „bilancovanie“ postavil diskontný reťazec na objektívnom prehľade bežných predajných, a teda nezľavnených cien, ktorý realizovala nezávislá prieskumná agentúra. Výsledok je pritom jednoznačný: tak pri vlastných značkách, ako i pri značkových výrobkoch: nákup v Lidli je podstatne výhodnejší!Cieľom „bilancovania“ je ukázať zákazníkom, že diskont nerobia diskontom iba marketingové slogany. Svoje produkty označujú diskontnými cenovkami mnohí, no na Slovensku pôsobí iba jeden celoplošný diskontný predajca potravín. Diskontné nastavenie sa prejavuje predovšetkým v dlhodobej snahe ponúkať zákazníkom čo najvýhodnejšie ceny. Niekto si možno myslí, že stačí vybrať zopár produktov a ukázať nízku cenu, no pravdu ukáže iba porovnanie desiatok výrobkov. „Bilancovanie“ objektívne potvrdilo, že bez ohľadu na to, či ide o vlastné značky, alebo značkové výrobky, výhodnejšie než v Bille nakúpia zákazníci v Lidli.“ vysvetlil, konateľ Lidla zodpovedný za oblasť nákupu a marketingu. Diskontný reťazec necháva rozhodnutie na zákazníkovi a iba mu sprostredkúva objektívne a overiteľné informácie.Billa na komunikáciu Lidla zareagovala všeobecným znevážením mäsových produktov z jednej krajiny. „“ uviedola dodal: „Billa reaguje tvrdením, že Lidl porovnáva hrušky s jablkami – vlastné akciové ceny s jej bežnými. Každý kto sleduje situáciu na trhu s cieľom ponúknuť zákazníkom čo najvýhodnejšiu cenu by však vedel, že to nie je pravda. Pokiaľ ale Billa má na mysli ešte v januári komunikované zlacňovanie produktov zo strany Lidla v rámci kampane „Kým niektorí ceny zmrazujú, u nás v Lidli ich dokonca dlhodobo znižujeme“, išlo o dlhodobé zníženie cien produktov, ktoré platí doteraz a Lidl neplánuje meniť ceny daných produktov. Preto napríklad stojí kilový chlieb v Lidli 0,88 € kým v Bille 1,09 €. Rovnako by sa dalo pokračovať s desiatkami produktov ako sú vajcia, maslo, mlieko či sušené plody, pri ktorých si zákazník musí v Bille priplatiť až o desiatky percent viac.Upozornenie: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.