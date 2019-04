SaS kritizuje sledovanie novinárov aj novelu tlačového zákona

Lucia Ďuriš Nicholsonová, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Novela tlačového zákona, ktorú navrhli poslanci Národnej rady (NR) SR Miroslav Číž a Dušan Jarjabek (obaja Smer-SD), je "náhubkový zákon" pre novinárov a je priamym ohrozením slobody prejavu. Tvrdí to podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), pričom upozorňuje, že legislatíva prichádza v čase, keď sa objavili informácie o sledovaní novinárov.pripomenula. Poslankyňa tiež upozornila na to, že miera toho, ako sú Slováci ochotní veriť hoaxom a konšpiráciám, je vysoká, svoju úlohu pri tom podľa nej zohráva fakt, že ich šíria aj politici. Tvrdí, že k negatívnej situácii v súvislosti so slobodou tlače prispievajú aj expremiér Robert Fico (Smer-SD) a predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) svojimi postojmi k médiám.Opozičná strana SaS odsudzuje sledovanie novinárov a podporuje slobodu tlače. Tá však podľa lídra strany Richarda Sulíka aj vzhľadom na medializované informácie o sledovaní upadá. "doplnil Sulík s tým, že pomôcť môže informovanosť a transparentnosť. "pripomenul.Podnikateľ Marian K. si mal najímať ľudí na sledovanie niektorých novinárov. Informovali o tom Denník N a denník Sme, ktorých redaktorov sledovali. Bol medzi nimi aj zavraždený novinár Ján Kuciak. Sledovať ich malo najmenej šesť ľudí viac ako rok. Podieľať sa na tom mali aj dvaja bývalí príslušníci Slovenskej informačnej služby (SIS), pomocníkov mali mať aj na polícii. Vyšetruje to Národná kriminálna agentúra a vo veci je začaté trestné stíhanie proti neznámemu páchateľovi pre trestný čin nebezpečného prenasledovania alebo porušenia dôvernosti ústneho alebo iného prejavu. Obvinený nie je zatiaľ nikto.