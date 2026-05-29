Prečo je Cyber poistenie neoddeliteľnou strategickou súčasťou fungovania firiem?
Kybernetická bezpečnosť už nie je len témou pre úzky okruh ľudí. V dnešnom prepojenom svete už otázka neznie, či sa vaša firma stane terčom kybernetického útoku, ale kedy k nemu dôjde ...
Zdroj: SITA.sk - Prečo je Cyber poistenie neoddeliteľnou strategickou súčasťou fungovania firiem? © SITA Všetky práva vyhradené.
V dnešnom prepojenom svete už otázka neznie, či sa vaša firma stane terčom kybernetického útoku, ale kedy k nemu dôjde a aké hlboké stopy zanechá.
Kybernetický zločin je dnes treťou najväčšou ekonomikou sveta. Jeho sofistikovanosť, ku ktorej prispievajú aj nové možnosti útočníkov získané vďaka umelej inteligencii, rastie rýchlejšie než rozpočty mnohých firiem alokované na obranu citlivých systémov a dát. Pre modernú firmu by preto kybernetické poistenie nemalo byť vnímané ako ďalší náklad, ale ako strategický nástroj na zabezpečenie kontinuity biznisu s vysokou mierou návratnosti.
Máte biznis, kde každá minúta stojí tisíce?
Pre komerčný segment je najväčšou hrozbou prerušenie prevádzky. Skúsenosti z praxe ukazujú, že aj trojdňový výpadok siete môže stredne veľkú firmu stáť viac ako 1,2 milióna eur na ušlom zisku a nákladoch na obnovu. Cyber poistenie od Colonnade v takomto prípade funguje ako "záchranná sieť", ktorá nielen sanuje finančné straty, ale okamžite aktivuje tím forenzných špecialistov.
Títo experti sú k dispozícii 24/7 a ich úlohou je minimalizovať škody v momente, keď "dom horí". Rýchlosť reakcie v prvých hodinách po útoku často rozhoduje o tom, či firma incident prežije, alebo sa stane len ďalším číslom v štatistikách dokumentujúcich obete tejto nepredvídateľnej udalosti.
"Bez služby forenzných špecialistov poskytovaných spolu s poistením (pokiaľ firma nemá inú/vlastnú alternatívu) je to, ako keby vás niekto hodil do klietky k vyhladovanému levovi, nedal vám pušku a náboje a veril, že sa mu ubránite holými rukami," vykresľuje na základe skúseností expert na poistenie zodpovednosti a kybernetických rizík v Colonnade, Ivan Hollý.
"Investícia", ktorá sa vypláca Z hľadiska finančného riadenia je kybernetické poistenie vysoko efektívnym nástrojom.
Návratnosť: Ak si porovnáte ročné poistné, ktoré sa pri stredných firmách môže hýbať na úrovni ceny jedného nárazníka na firemnom vozidle, s potenciálnym limitom plnenia v stovkách tisíc či miliónoch eur, návratnosť sa dá v prípade incidentu považovať za takmer nevyčísliteľnú. Dobre nastavené Cyber poistenie od Colonnade kryje nielen priame škody, ale aj náklady na právne služby či krízovú komunikáciu pre ochranu reputácie a vzťahuje sa tiež na prípadné pokuty firmy.
Daňová efektivita: Poistné za kybernetické poistenie je pre právnické osoby a SZČO štandardne prevádzkovým nákladom, čo je daňovo uznateľný výdavok. Ochrana podnikateľov a ich biznisu sa tak stáva dostupnejšou, vďaka znižovaniu základu dane. Poistenie majetku a zodpovednosti totiž súvisí s dosahovaním a udržiavaním príjmov.
Audit bezpečnosti: Samotný proces uzatvárania poistenia v Colonnade začína hĺbkovým dotazníkom, ktorý firme nastavuje zrkadlo. Identifikuje slabé miesta v IT infraštruktúre, čím klient získava cennú analýzu rizík, ktorú by inak musel draho platiť externým konzultantom. "Stretávame sa aj s názorom, kedy klienti nevnímajú predmetný proces ako nastavenie zrkadla, ale ako príliš veľa agendy. Treba si ale uvedomiť, že čím lepšie je firma aktívne pripravená na kybernetický incident na vlastnej strane, tým menší bude dopad útoku, ktorý sa vo väčšine prípadov v podstate nedá úplne odvrátiť. Nie vždy totiž musí dohodnutý limit poistenia stačiť a všetko nad limit si hradí klient z vlastného vrecka. "Čiže platia dve jednoduché pravidlá: ,Kto je pripravený, nebýva prekvapený‘ a ,Kto zlyhal v plánovaní, plánuje zlyhanie,‘" dodáva Ivan Hollý.
Nejde "len" o dáta, ale aj o reputáciu a dodávateľské reťazce
V podnikaní je jedným z kľúčových atribútov úspechu dôveryhodnosť. Únik osobných údajov, ku ktorému často pri kybernetických útokoch dochádza, môže viesť k pokutám až do výšky 4 % z celosvetového obratu firiem. Oveľa bolestivejšia je však strata dôvery obchodných partnerov. Stále častejšie sa stáva, že nadnárodné spoločnosti vyžadujú kybernetické poistenie od svojich dodávateľov ako podmienku spolupráce, aby chránili integritu celého dodávateľského reťazca.
Odborný partner na slovenskom trhu
Colonnade je na Slovensku lídrom a priekopníkom v poistení kybernetických rizík. Na rozdiel od zahraničných riešení ponúka lokálnu expertízu a priamy kontakt na špecialistov, ktorí rozumejú špecifikám slovenského podnikateľského prostredia.
Poistenie kybernetických rizík nie je prejavom neopodstatneného strachu. Práve naopak, poukazuje na vedomé, zodpovedné a strategické riadenie moderného podnikania. V čase, keď hackeri dokážu v sieti "neviditeľne" operovať v priemere až 168 dní pred samotným útokom bez toho, aby sme čo i len tušili o ich prítomnosti, je kvalitné poistenie jednou z mála istôt, že váš biznis zostane v pohybe aj pri digitálnej búrke.
Kľúčové výhody Cyber poistenia od Colonnade pre firmy:
Krytie vlastných škôd: Náklady na obnovu dát, ušlý zisk a prípadné výkupné.
Zodpovednosť za škody tretím stranám: Únik citlivých dát a nezavinené porušenie dohôd o mlčanlivosti.
Asistencia 24/7: Okamžitý prístup k IT forenzným expertom.
Podpora pri GDPR: Krytie nákladov na vyšetrovanie a pokuty (ak to legislatíva povoľuje).
Viac informácií o poistení kybernetických rizík nájdete na www.colonnade.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Prečo je Cyber poistenie neoddeliteľnou strategickou súčasťou fungovania firiem? © SITA Všetky práva vyhradené.
Milióny z Bruselu nestačia. Regióny podľa Lexmann potrebujú väčšie právomoci
Aj malá chyba vo VIN čísle môže odstaviť auto z premávky. Union upozorňuje na tvrdé dopady novej legislatívy v PZP
