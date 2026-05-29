Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
Aj malá chyba vo VIN čísle môže odstaviť auto z premávky. Union upozorňuje na tvrdé dopady novej legislatívy v PZP
Správne uvedenie údajov pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia je dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Nová legislatíva prináša zmeny v kontrole údajov o vozidlách, pričom ...
29.5.2026 (SITA.sk) - Správne uvedenie údajov pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia je dôležitejšie než kedykoľvek predtým.
Nová legislatíva prináša zmeny v kontrole údajov o vozidlách, pričom kľúčovú úlohu zohráva práve VIN číslo.
Jedno zle zadané písmeno alebo číslo vo VIN kóde môže mať po novom pre motoristov mimoriadne vážne následky. Nový systém, ktorý bude platiť od 1.8.2026, je založený na automatizovanom porovnávaní údajov medzi poisťovňami, Slovenskou kanceláriou poisťovateľov (SKP) a centrálnou evidenciou vozidiel Ministerstva vnútra SR. Ak sa VIN na poistnej zmluve nebude úplne zhodovať s údajmi v evidencii, systém vozidlo vyhodnotí ako nepoistené – aj napriek tomu, že poistka bola riadne zaplatená.. "Problémom môže byť aj obyčajný preklep spôsobený ľudským faktorom. Legislatíva totiž umožňuje posudzovať vozidlo ako nepoistené aj spätne, až dva roky. Ak teda auto jazdilo s nesprávnym VIN na poistnej zmluve dlhšie obdobie, môže byť spätne vyhodnotené ako nepoistené počas celej tejto doby," upozorňuje hovorkyňa Union poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
V prípade, že vás zastaví a skontroluje policajná hliadka, vozidlo, ktorému sa nebude zhodovať VIN v evidencii vozidiel a vo vašej poistnej zmluve, bude považovať za nepoistené. Vtedy musí vodičovi zadržať doklady od vozidla a uložiť pokutu. Nový systém zároveň zavádza tzv. objektívnu zodpovednosť držiteľa vozidla, čo znamená, že pokuty budú ukladané automaticky bez klasického správneho konania. Výška pokuty udelená Okresným úradom bude od 120 do 900 eur v závislosti od hmotnosti vozidla. No a ak bude vozidlo dlhodobo vedené ako nepoistené, štát ho musí dokonca vyradiť z evidencie. Takéto vozidlo následne nebude možné legálne používať a polícia môže pri kontrole odobrať evidenčné čísla, osvedčenie o evidencii aj doklady od vozidla.
Union upozorňuje, že problém môže vzniknúť aj pri automatickom načítaní údajov z evidencie. Poisťovňa eviduje prípady, keď klient pri uzatváraní poistenia zadal nesprávne evidenčné číslo vozidla, čo spôsobilo načítanie VIN úplne iného auta. Chyba sa následne odhalila až pri poistnej udalosti. "Aj preto odporúčame klientom, sprostredkovateľom aj prevádzkovateľom online predajných systémov venovať zadávaniu VIN maximálnu pozornosť," uzatvára Dupaľová Ksenzsighová.
Zdroj: SITA.sk - Aj malá chyba vo VIN čísle môže odstaviť auto z premávky. Union upozorňuje na tvrdé dopady novej legislatívy v PZP © SITA Všetky práva vyhradené.
Na čo si dať pozor?
- Skontrolovať správnosť VIN pri uzatváraní poistenia – ide o základný identifikačný údaj vozidla
- Reagovať na výzvy poisťovne – v prípade nezrovnalostí poisťovňa klienta kontaktuje a vyzve na opravu údajov
- Uvádzať aktuálne kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo), aby poisťovňa vedela klienta rýchlo informovať
- Mať aktuálne kontaktné údaje aj v evidencii vozidiel, keďže štát môže zasielať notifikácie o nezrovnalostiach
